Maquillaje de verano, pautas para lograrlo

El clima húmedo y el calor intenso que se vive en la ciudad hacen que el maquillaje no dure mucho tiempo, y que la piel sude y se vuelva más grasosa. Por eso Andrea Navarrete, cosmetóloga y maquilladora, ofrece algunos consejos para que, a la hora de aplicar los productos, estos no se corran tan rápido, la piel controle su producción de grasa, y así no brille con tanta facilidad.

Ponga en práctica

Antes de maquillarse. Lave su piel con gel de limpieza (si tiene la piel mixta o grasa) o con crema limpiadora o agua micelar (si tiene la piel seca o madura). Realizar el maquillaje justamente después de lavar su tez, va a ayudar a que este se fije mejor y que dure por más tiempo.

Utilice un primer equilibrante, efecto mate, antes de maquillarse. Esto afinará sus poros de forma visible, ayudará a disimular cualquier marca de acné y fijará mejor el maquillaje.

Una piel bien tratada asimila mejor el maquillaje GRANASA

En las mañanas aplique, en vez de base, protector solar con color. Esto la protegerá del sol y le dará un efecto de cobertura muy natural, y le evitará usar base de maquillaje.

Por las noches utilice una base líquida muy ligera, son perfectas para el verano. No use bases de alta cobertura porque en la época de calor intenso le harán sudar mucho.

Aplique el polvo con brocha y no con esponja, con brocha le da un efecto ultraligero y natural, ideal para el verano.