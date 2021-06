José Luis Iturralde Moncayo: “He sido excéntrico siempre”

Diagnosticado con un alto nivel de déficit atencional e hiperactividad, el título universitario quedó en varios intentos. Aunque eso mismo le multiplicó astucia y creatividad. Emprender era lo suyo. Se formó, cuenta, en aeropuertos, bares, hoteles, playas y cafeterías. “Estudié leyes, pero fue una experiencia horrible. Después administración de empresas, pero igual no pasé los exámenes aunque ya tenía una empresa de lavado de alfombras, comercializaba arte y trabajaba en una agencia de viajes”. Se radicó luego en los Estados Unidos, donde trabajó en tiendas de ropa y conoció gente conectada con la moda italiana. Y eso cambió el rumbo en su vida.

‘Made in Italy’, una forma de vida

A los 24 años viajó a Italia y se encontró con su segundo hogar. Con Nápoles, Milán, Martina Franca, Macerata tuvo una conexión inmediata y, después de recorrer e investigar a profundidad el mercado de la moda, se propuso exportar no solo las marcas sino la impronta, el estilo, la historia que va más allá de ropa cara o marcas.

Así nació Bugatti en Ecuador -1993- con dos socios italianos y su gran amigo Andrés Ríos, cuando el tema local era pagar menos, hacer trajes con el sastre del barrio o, con mejor suerte, comprar en los outlets de la Florida. “¡Fue tan duro como luchar contra el comunismo!”, recuerda. Sin embargo, el negocio fue un éxito. “A los 33 años y con seis empresas, me sentía poderoso y tuve mucho. Pero personas abusivas me engañaron y casi pierdo todo. Caí como plomo al piso y coincidió con mi primer divorcio. Luego fui a vivir a Guayaquil y renací como persona, padre y hombre de negocios. Me enamoré de esa ciudad, tuve amigos, amores e historias. Empecé a escribir e iba mucho a Italia... entré en las raíces mismas de la cultura Napolitana, poco conocida por los turistas.

Cinco años después estaba de regreso con más fuerza y más lecciones, eso te da mucha musculatura mental y emocional”.

José Luis reconoce que fue un chico rebelde, bohemio y algo extravagante, pero luego eso cambió con la experiencia que fue adquiriendo: “Lo importante es vestir según lo que hagas y lo que te guste, pero hazlo bien. He sido excéntrico siempre, la música, el vestuario, el corte de pelo, autos, colores, nunca tuve temor ni presté atención a comentarios; en ese aspecto siempre tuve valor y seguridad en mí mismo. Mi terquedad en cambiar la cultura del vestir en Ecuador ha dado resultados. Ahora hay gente muy elegante en Quito y en Guayaquil, a diferencia de otros países latinoamericanos”.

Entre las diversas publicaciones que edita, Dolce Vita es la más conocida. Nació por la urgencia de mostrar ese mundo que pudo conocer en Italia, en cuanto a moda, cultura, una forma de vida, algo que poco tenía que ver con ganar dinero. ‘La dolce vita’ es una frase que pretende elevar el disfrute de cualquier cosa, un libro, un café, un paisaje, un aperitivo, una pizza o tan solo escuchar una poesía”.

“Soy un hombre de hogar, siempre lo fui, pero talvez di una imagen distinta por el estuche que llevé en algún momento dado”.





El empresario explica que es importante vestir según lo que hagas y lo que te guste, pero siempre hacerlo bien. Iturralde Cortesía

El disfrute de la vida

La madurez y la vida te van puliendo el alma, dice, y a sus 51 años encontró el equilibrio y la armonía, aunque no oculta que sigue siendo impulsivo, hiperactivo y ansioso, es un hombre de estructuras y con un orden propio. “Con los años me he vuelto más fácil pero cauteloso, me ha tocado bajar la velocidad un poco, digamos que aún voy rápido y con vértigo en las curvas y bajadas, pero con más tracción y seguro”. Al casarse por tercera vez, ha logrado el hogar que siempre soñó junto a Marybel Perdomo, a quien encontró en su vida cuando estaba por vivir en Perú, en el 2013. Fue ella quien lo detuvo y por quien empezó una vida nueva. Formaron una familia con sus tres hijos (dos trabajan con José Luis y el tercero está estudiando), los dos hijos de ella y su perro. “Nunca pensé que serían tres, siento que solo la he conocido a ella. Creo que hay que casarse maduro y, con tantas vueltas que le he dado al mundo, ahora escojo siempre llegar a mi casa, llegar a mi núcleo”.

Cara a Cara

¿Qué no se pondría jamás a estas alturas?

Uso trajes y blazers de corte napolitanos, la mayoría es de ISAIA, Luigi Bianchi, Manuel Ritz. Mis favoritos formales son los Luton & Taylor. Fundamental: dos buenos jeans, no sólo por corte sino por calidad; yo uso Tramarossa, hechos a mano en Vicenza. No es un tema de marcas ni de costos, me mata la gente tacaña que se compra todo en los outlets buscando no importa qué, pero que esté a mitad de precio, mezclando mil estilos. No es tener mucho sino poca pero bueno.

¿Qué piezas son infaltables en su guardarropa?

No hay que llenarse de muchas cosas por cariño o por no desprenderse. Fundamental, tener 2 o 3 trajes de varios tonos de azul, traje, gris, blazer azul par jeans, muchas camisas blancas de buena calidad, (no tengan miedo a pagar más por una camisa fina, al final te vas a ahorrar mucho dinero y lucir bien). En Guayaquil la gente se viste bien, es un mercado muy exigente. Un jean barato o falsificado se nota, es incómodo y hasta se encoge y pican, digamos que es tan peligroso que puede dar cáncer a la piel y cáncer al ojo que lo mira (jajaja).

La elegancia ¿qué es para usted?

El atuendo de los pensamientos.

¿Teme envejecer?

Si, me mata la idea de tener limitaciones, de viajar, de moverme, de manejar, de correr, si, tengo temor, lo acepto.

¿Es vanidoso?

Si lo soy.

¿Sus metas próximas?

El Sauce School ya lo consolidamos, hay que elevarlo a una Universidad.

Pandemia, en 3 palabras

Crisis, oportunidad, festejo.

Mientras trabaja en su oficina, acompañado de una taza de café. Cortesía

Sinopsis