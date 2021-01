Isabel II, la reina de hierro

Se mantiene lúcida, espléndida y activa a sus casi 95 años. En el reinado tiene 67, tiempo en el que ha presenciado y sido parte de eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, y ha trabajado con 14 primeros ministros como Winston Churchill y Margaret Thatcher, fue la primera royal a tiempo completo en el ejército, y es hoy la monarca con más tiempo en el trono de Inglaterra.

Su buen estado de salud le permite a la nonagenaria reina cumplir aún con su agenda de compromisos que no son pocos. Ese vigor se atribuye a la genética que heredó de su madre, quien falleció a los 101 años a pesar de haber fumado gran parte de su vida; además de practicar una dieta equilibrada que incluye licores como el ginebra con Dubonnet, y emprender largas caminatas junto a sus perros corgis y paseos a caballo.

Coronada en 1953, es la monarca británica con más tiempo en el reinado, figura principal de la iglesia de Inglaterra y representante del Reino Unido ante el mundo, y es el miembro más prominente de la casa real de Windsor, fundada por su abuelo, el rey George V.

En cuna de oro

Lilibet es el apodo que le dio su padre, el rey George VI. Nació en Mayfair, Londres. Estudió con los mejores tutores de Inglaterra, quienes las prepararon en historia constitucional, leyes y literatura, formándose para el rol que asumiría a los 25 años, y que la convirtió en la actual figura principal del Reino Unido y otras 54 naciones ante el mundo. Ha logrado hitos importantes para la corona y la mujer, como los primeros eventos solo para féminas que se realizaron en el palacio de Buckingham.

La reina invitó en 2004 a representantes de los negocios, arte, literatura, política y moda a cenar con ella en el evento ‘Women of Achievement’.

Entre sus labores, destacan el de presidenta de más de 600 fundaciones de caridad que abordan áreas como las artes y la cultura, el sector salud, la ciencia y tecnología, y su aporte a otras causas que apoyan el cuidado del medio ambiente y fauna.

La monarca en compañía de su esposo Felipe, duque de Edimburgo Internet

Su familia

La reina Isabel II es la esposa de Felipe duque de Edimburgo y consorte del Reino Unido (antes Felipe de Grecia y Dinamarca). Se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster, y tuvieron 4 hijos: Carlos, príncipe de Gales; Ana, princesa real; el príncipe Andrés de York y el príncipe Eduardo, conde de Wessex. Y es abuela de los príncipes Guillermo y Harry, Peter y Zara Philips, Beatrice y Eugenia de York y Lady Louise y James Mountbatten-Windsor.

Sus mascotas

Disfruta de montar a caballo, ama a los perros, especialmente los corgi, raza que empezó a criar desde los 18 años cuando le regalaron una perra que llamó Susan. Esta se apareó con Pipkin, un dachshund que pertenecía a la princesa Margarita, de donde surgió la raza Dorgi. Desde entonces su majestad ha criado corgis y dorgis.

La soberana nonagenaria adora a sus mascotas de razas corgis y dorgis Internet

Su dieta longeva

Tanto la reina Isabel como su esposo Felipe (99) evitan las harinas y grasas. Comen raciones adecuadas, sin excesos. Así se mantienen alejados de problemas de obesidad, patología que además es un factor de riesgo para enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer, según una publicación de la BBC.

No come ajo ni mariscos. Porque el primero provoca mal olor bucal, y con el segundo previene una intoxicación, ya que tiene una alta probabilidad de ocasionar reacciones alérgicas, según Darren McGradi, cocinero en Buckingham por 11 años, durante una entrevista con Vanity Fair.

No come frutas fuera de temporada, le encanta el chocolate negro amargo, pero jamás el chocolate con leche o chocolate blanco.

El té lo toma con sánduches de pepino, salmón ahumado, huevo y mayonesa o jamón con mostaza y galletitas.

Según el chef de la realeza británica, en el menú de Isabel II se incluía una ginebra con Dubonnet, rodaja de limón y mucho hielo antes del almuerzo. Un dry Martini para acompañar sus comidas, que terminan casi siempre con una onza de chocolate y una copa de vino. Y antes de irse a dormir, una copa de champán.

La soberana evita en su alimentación las harinas y grasas. La ginebra es su licor favorito Anwar Hussein

Todos necesitan tener la seguridad de que hay tanto que ganar cuando nos relacionamos con los demás; que la diversidad realmente es una fuerza y no una amenaza. Reina Isabel II

Ritual de belleza

La monarca hace ejercicios a diario como caminar junto a sus perros corgis y los paseos a caballo; evita exponerse al sol y su maquillaje es muy tenue. Increíblemente cuida su piel con cremas que no son tan caras de la marca Cyclax o la hidratante Milk of Roses, señala Bryan Kozlowski en su libro ‘Larga vida a la Reina: 23 reglas para vivir como la monarca reinante más longeva de Gran Bretaña’.

Mente positiva

Kozlowski alaba de Isabel II su positividad para ver siempre el lado bueno de las cosas y que las desgracias y disgustos no la afecten demasiado. “Proviene de una cultura de la dignidad, donde todos se hacían responsables de sus propias emociones, lo cual la dota de una gran fuerza mental. Y esa disponibilidad para adaptarse, sin resistencia, evita el insidioso estrés lo que contribuye a la longevidad".

Personal

Nació el 21 de abril de 1926

Se convirtió en reina el 2 de junio de 1953, a los 25 años

Vive en el palacio de Buckingham, la residencia de 775 habitaciones que ha alojado a la monarquía británica desde 1837.