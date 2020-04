¿Qué hacer con tu ex en las redes sociales?

No publiques lo feliz que es tu vida de soltera.

Para esta nota entrevistamos a 30 personas, de las cuales el 45% bloquea a los exs. El restante, no. Por cuestión de ego y orgullo los dejan con el fin de que vean que la vida es perfecta sin ellos. Lo cierto es que cada caso es un mundo, no es lo mismo una relación que ha terminado bruscamente, por engaño o traición, que una ruptura de mutuo acuerdo.

Pero en el inicio del proceso de duelo, por muy bien que hayas quedado con tu ex, lo más saludable es anular cualquier comunicación. Si continúas viendo sus actualizaciones y cómo le va en la vida y cómo lo ves mejor que tú, entonces puede generarte sentimientos negativos como culpa, arrepentimiento o rabia.

Exclusivo para parejas: es momento de volverse a conocer Leer más

Lo que no debes hacer

- Comentar o dar likes en sus publicaciones. Pueda ser que a él o a ella no le importa si a ti te gusta o no lo que está ocurriendo en su vida.

- Buscar fotos de tu ex en las diferentes plataformas. ¡Deja esa mala costumbre! No lo busques por medio de los amigos que tienen en común. Si lo haces, te llenarás de preguntas de las cuales no tendrás respuestas.

- No etiquetes. Para agradecerle ni para emitir algún comentario negativo.

- No hagas que tu ruptura se vuelva una telenovela pública. Mantén tu dignidad y ten esas conversaciones difíciles cara a cara y en privado si es posible.

- No publiques estados o tuits como medio de venganza. En un intento de hacer que alguien tenga celos, puedes herir sentimientos.

Hay rupturas que sirven para probar a la pareja. Si la relación no da para más hay que perder todo tipo de contacto y si se quiere reconquistar lo mejor es hablar. Eduardo Tigua, psicólogo - psiquiatra

Por tu salud mental

- Elimina las fotografías que tienes con tu ex de todas tus redes sociales. Es mejor hacerlo cuando estés enojada, ya que este sentimiento te ayudará.

- Borra su contacto. Puede sonar drástico, pero reducirá la tentación de buscarlo. Tampoco podrás ver qué imagen tiene en su perfil de WhatsApp, cuáles son sus actualizaciones, etc.

- Continúa con tu vida. No publiques cosas que hagan ver que estás dolida por la relación que se terminó.

... Y el WhatsApp ?