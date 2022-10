Bisila Bokoko: Todos tenemos una historia que contar

Hablar con una mujer de negocios supondría encontrarse con una persona altiva, pragmática y distante. Sin embargo, Bisila llegó al encuentro con SEMANA luciendo un hermoso vestido blanco con negro, cabello recogido, un caminar imponente y una enorme sonrisa para iniciar una entrevista que se convirtió en una conversación llena de consejos de quien parecía ser una amiga de toda la vida.

Nacida en España, de origen africano y domiciliada en Nueva York, Bisila Bokoko es una filántropa, empresaria y conferencista mundial sobre temas de diversidad, empoderamiento femenino y liderazgo. Además es fundadora de un proyecto que implementó modernas bibliotecas en África y fue nombrada Ciudadana de Mundo por las Naciones Unidas en 2019.

Hija de inmigrantes de Guinea Ecuatorial, el único país de toda África que habla español, es una consultora de éxito que comparte su mensaje con pequeñas y grandes empresas, como Agatha Ruiz de La Prada, Mango y Zara.

A sus 48 años dice haber cumplido su sueño de la infancia. “Yo quería ser actriz y ahora trabajo todos los días en un escenario interpretando mi propia vida y compartiendo mis experiencias. El talento está ahí, me ha costado a mí media vida encontrarlo, pero rendirse nunca es una opción”, confiesa una de las diez españolas más influyentes en negocios estadounidenses, quien fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España - EE. UU. y tiene tras de sí cientos de historias por contar.

Abrazando sus raíces

Siendo la mayor de cuatro hermanos, su infancia estuvo rodeada de todo tipo de libros que le servían de entretenimiento y que eventualmente llegó a considerar como sus niñeras. Sus padres pasaban poco tiempo en casa, ya que trabajaban muy duro para sacar adelante a su familia en un país que no era el suyo. Obras de desarrollo personal, filosofía, sociología e historia, así como biografías de figuras notables, fueron los textos que dieron forma a su perspectiva del mundo y le brindaron un vistazo a su ascendencia africana.

En estas biografías pudo encontrar muchos espejos donde mirarse, conociendo la vida de mujeres destacadas, aunque ninguna tan inspiradora como su abuela, pues aunque no posaba en revistas ni aparecía en sus libros, fue una enorme influencia en su vida. “La primera vez que la vi, yo tenía cinco años. Ella era una mujer robusta y guapa, con muchos collares, pañuelos y turbantes impresionantes. Lo que más recuerdo era que tenía mucho pecho y unos brazos tan grandes de los cuales nos encantaba colgarnos”.

Estos brazos tan amorosos regresaron cuando tenía 11 años y fueron los que le enseñaron a abrazar sus raíces africanas, que había rechazado debido a los comentarios negativos de sus compañeros. “Ella me inculcó ese orgullo de ser africano. Después era yo quien invitaba a mis amigos a casa a bailar, comer y conocer la cultura africana y a ellos les encantaba. De esta manera cambié la narrativa y hasta el día de hoy mis amigas del colegio van a casa de mi madre a comer, aunque yo no esté”.

El miedo, un gran maestro

Después de tener una mala experiencia al disertar frente al público cuando era niña, Bisila ideó una manera de permanecer siempre detrás del telón a lo largo de su vida académica y profesional. Hablar frente a un gran grupo de personas solía ser su peor miedo, pero hoy habla frente a miles sobre diversidad, emprendimiento y empoderamiento femenino. ¿Cómo lo logró?

En 2013, la ministra de Cultura y Turismo de Guinea Ecuatorial la invitó a ser la maestra de ceremonias de un gran certamen pionero en el país.

“Era la primera vez que mi país me pedía algo y yo pese a mi temor tenía que hacerlo. No pasé la prueba para los productores y no me llamaron al día siguiente. La ministra se dio cuenta y se transformó. Dijo: ‘Que bajen todos los que están arriba del escenario. Si Bisila no se presenta, todo el mundo se regresa a casa y se devuelve todo el dinero’”.

Esto la sorprendió porque además le pidieron que cambiara el guion y hablara en la lengua del país, porque asistirían otros siete presidentes africanos, además de su familia. “Mi padre era muy estricto y yo pensaba: ‘Si lo hago mal, fallo a mi país y él me va a matar’. Entonces lo que hice fue abandonar el miedo y decir: ‘Okay, tengo miedo, pero aun así lo voy a hacer’. Ese día cambió mi vida”.

Bisila Bokoko como speaker en Women Now 2019 CORTESÍA

El reinado que originó su fundación

Bajo el lema “Con un libro, nunca estás solo”, la organización sin fines de lucro Bisila Bokoko African Literacy Project (BBALP) ha abierto cuatro bibliotecas independientes en África desde 2009. Trabaja alfabetizando a niños y jóvenes. Esta fundación que creó Bisila esconde una importante anécdota, como tantas otras historias de su vida.

A sus 35 años, la empresaria visitó por primera vez el continente africano, específicamente Ghana, donde lo primero que llamó su atención fue ver que la única diferencia con todos los niños que conoció fue que ella había tenido acceso a la educación. “Rumbo a Kumasi pasamos por un pueblo llamado Kokofu, donde el rey nos invitó a su palacio. Allí había hombres imponentes con mucho oro y telas maravillosas. El jefe me dijo: ‘Tú vas a ser la reina del desarrollo de Ghana’. En ese momento solo escuché la palabra ‘reina’ y me sentí en las nubes”.

“Nos mostraron unas tierras y me dio tres días para que yo piense cómo ayudarlos. En la mañana desperté y dije: ‘Lo tengo, he conocido África a través de los libros, así que los niños también pueden conocer el mundo a través de ellos. Allí empezó el proyecto”.

Como resultado, esta iniciativa de la biblioteca ha cambiado la vida de muchos infantes, como en el caso de Georgina, quien participó en el proyecto cuando tenía nueve años y no sabía leer ni escribir. Recientemente, recibió un título de enfermería. “Mi sueño sería hacer esto en Latinoamérica. Cada sueño, por grande que sea, empieza por pasos pequeños. Basta muy poco para hacer mucho”.

Receta para cumplir metas

Claridad: Tenga claro cuál es su sueño, escríbalo, háblelo. Enfóquese: Pregúntese qué necesita para cumplir su sueño, qué está dispuesto a hacer. Tal vez deba invertir horas de estudio. Hábitos: Si desea un puesto de liderazgo o desea montar una empresa, ¿qué hábitos cree que necesita tener? “Yo empecé a levantarme a las cinco de la mañana, comencé a meditar y a escribir todas las cosas que yo quería”. Cambie su lenguaje: Analice cómo habla consigo mismo. Usted debe ser su propio coach que se anime cada día en cada reto. “Yo tengo un diario de gratitud donde visualizo lo que quiero y doy gracias a Dios por ello”. Cree su marca personal: No tiene nada que ver con su presencia online, sino con preguntarse cosas como: ¿soy la persona que quiero ser?, ¿soy la mejor versión de mí? Tiene que haber una alineación entre la persona que es y el sueño que tiene. Network: ¿Quiénes lo rodean? Apártese de quienes no lo ayudan ni apoyan y póngase al lado de quienes alimentan sus sueños.

Personal

Nació en Valencia, España.

Edad: 48 años.

Madre de dos hijos.

Estudió: Derecho y Económicas y se especializó en Comercio Internacional en el City College of New York.

Trabajó como directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España - EE. UU. en Nueva York (2005-2012).

Fundadora y directora ejecutiva de BBES y de BISILA WINES & CAVAS.