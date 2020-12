Los aspectos positivos de las relaciones abiertas, según estudios

Desde he dos años, Natalia (26) y Manuel (30) han sido pareja monógama pero desde que inició la cuarentena, decidieron que iban a optar por una relación abierta porque viven en distintas ciudades y no pueden verse con tanta frecuencia como antes. Es que aunque aún quieren estar juntos, no desean ”perder la oportunidad de disfrutar un buen rato con otras personas”, mencionó Natalia.

Al igual que ellos, cada vez existen más personas (de todas las edades) que optan por este tipo de relaciones, las cuales se caracterizan principalmente porque ambas partes tienen un nexo emocional pero acuerdan tener la libertad de consumar relaciones sexuales con otras personas, sin que eso se considere una infidelidad. Sobre ello, un estudio publicado por la revista académica Social Psychological and Personality Science aseguró que las relaciones abiertas podrían ser una opción saludable para ciertas parejas porque logran que aumente la satisfacción sexual, sobretodo si existe una incompatibilidad en ese aspecto con sus parejas.

Esta investigación también dio a conocer que esta experiencia también ayudaba a algunas personas a fortalecer su relaciones amorosas al haber experimentado con alguien más. Además, en el 2018 académicos de la Universidad de Guelph (Canadá), revelaron que quienes participan en relaciones abiertas y no monógamas “experimentan los mismos niveles de satisfacción en la relación, bienestar psicológico y satisfacción sexual que las personas en relaciones monógamas”, explicó Jessica Wood, autora principal del estudio.

Debe saber

Antes de iniciar una relación de este tipo, es importante que ambas partes estén de acuerdo con ello y decidan cuáles son los límites a considerar. Es clave la comunicación, expresar sus dudas y la plena apertura de lo que siente sobre el tema.

Si su pareja con quien mantiene monogamia le propone que desde ahora tengan una relación abierta y no sabe cómo responder ante ello, puede pedir ayuda o recomendación a un psicólogo o sexólogo quien lo guíe más en el tema. No acceda si tiene dudas por miedo a perder al otro.

Dato curioso