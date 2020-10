5 pasos para potenciar tu marca personal en redes sociales

Construya el ADN de marca: Debe tener claro cuál es el servicio que ofrece y estar preparado para dar a conocer su estilo de vida al mostrar cómo desarrolla su trabajo día a día a través de las plataformas digitales. “Hay personas talentosas que como no les gusta ser visible en internet, no tienen tanto éxito como otras, que quizás no son tan talentosas, pero sí se desenvuelven fluidamente en redes sociales. Es importante transmitir su carisma, esencia y personalidad sin miedo”, comenta Coral.