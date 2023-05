La casa Sotheby's pondrá a disposición del mejor postor, en septiembre del 2023, algunas de las pertenencias del artista que falleció a los 45 años de edad. Destacan los trajes que utilizó en algunas presentaciones, incluidos los decorados con lentejuelas así como la corona que usó durante su última gira con Queen en la década de 1980, la cual está inspirada en la corona de San Eduardo, la misma que usó el rey Carlos en su coronación, y una capa hecha de terciopelo rojo y piedrerías. También se venderán su guitarra acústica Martin D-35 de 1975, su chaleco de seda en el que están estampados sus adorados gatos: Delilah, Goliat, Oscar, Lily, Romeo y Miko.

Guitarra favorita del artista británico Internet

El arte también fue parte de la vida del mítico compositor, forman parte de la puja un cuadro de Picasso inspirado en Jacqueline, su última esposa; y un retrato hecho por el pintor francés James Jacques Tissot, valorado en más de $ 500.000. Además, un manuscrito con la letra de 'We Are The Champions', en el que además se pueden ver los acordes y armonías a lo largo de de nueve páginas por $ 250.000. Y otro de la letra de la canción 'Killer Queen' escrita con lapicero alrededor de 1974.

Esta pintura de Picasso es propiedad de Mercury Internet

Los artículos fueron entregados por Mary Austin (72 años), la fiel amiga de Mercury y heredera de gran parte de su fortuna. Ella le demostró su cariño cuidándolo cuando enfermó después de haber contraído Sida a finales de los 80. Admite que él aún ocupa un lugar importante en su vida: "Extraño la diversión, el humor, su calidez y energía", dijo a Vogue.

Forman parte de la colección un reloj, una pequeña peineta plateada Tiffany & Co para el bigote, 11 acuarelas del artista art déco ruso Erté, un teléfono y servilletas de cóctel con un monograma bordado con una F verde, y más.

Los bienes del cantante y compositor británico se exhibirán en Sotheby´s de Londres entre el 4 de agosto y 5 de septiembre, antes de la gran subasta del 6 al 8 de septiembre. Se espera recaudar unos 7 milllones de dólares y parte del dinero destinar a organizaciones benéficas.