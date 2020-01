La subasta pública no crece por falta de cumplimiento de las entidades

La cooperación dentro del propio Ejecutivo no es total. El gobierno del presidente Lenín Moreno, a través del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), mantiene constantes subastas de bienes inmuebles a escala nacional. La cifra, sin embargo, aún no alcanza los números óptimos. ¿La razón? La mayoría de entes estatales no entrega las propiedades que mantienen en desuso.

Según el último reporte de Inmobiliar, durante 2019, se realizaron cuatro subastas y se comercializaron 354 inmuebles. El año pasado, por esas operaciones, se obtuvieron más de 39,2 millones de dólares.

El monto, aunque importante, es bajo si se considera que un año antes, en 2018, se hicieron ocho subastas para vender 290 propiedades. Ahí se obtuvo 56,5 millones de dólares.

En total, dice Inmobiliar, la administración del presidente Lenín Moreno ha logrado vender bienes -propios, incautados, decomisados y obtenidos por otras fuentes- por más de 114 millones de dólares (ver cuadro).

Que el Estado cuente con más de 114 millones de dólares por la venta de bienes que no usa es positivo. Lo negativo es que pudo ser mucho más. Desde septiembre de 2017, cuando se emitió el Decreto Ejecutivo 135 -denominado de Austeridad-, los ministerios, secretarías, Presidencia, Vicepresidencia, servicios, agencias, empresas públicas y otras oficinas del Gobierno debían entregar sus inmuebles que no estén en uso para que Inmobiliar defina su destino. Eso no ha pasado.

Inmobiliar podía decidir, tras un análisis técnico especializado, si se vendían, alquilaban o si se traspasaban esos bienes a otras entidades que requerían de un lugar para brindar sus servicios a la ciudadanía.

Hasta diciembre del año pasado, informó Inmobiliar, no se “ha recibido por enajenación o transferencia ningún bien inmueble por parte de las instituciones de la Función Ejecutiva, sin embargo, se ha solicitado a las diferentes carteras de Estado” un inventario detallado.

La falta de entrega de los terrenos, viviendas, oficinas, locales, bodegas, edificios y solares no responde a un descuido del ente de control. Inmobiliar envió, desde el 27 de septiembre de 2017, once oficios generales para que las instituciones cumplan con la obligación determinada por el primer mandatario.

Hay más. Hasta el 11 de noviembre de 2019 se enviaron 121 oficios específicos para cada integrante de la Función Ejecutiva. En esos textos se solicita un informe “detallado de los bienes inmuebles que serán objeto de transferencia”.

Uno de los casos emblemáticos está en la propia Presidencia de la República. Según su reporte de austeridad, el Gobierno anterior mantenía viviendas en barrios residenciales en Quito para operaciones poco claras. La ahora extinta Secretaría General de Comunicación (Secom), por ejemplo, usaba una casa en la capital, pero no especificaban los motivos. Ahora, según explicaron las autoridades, esa vivienda no tiene un uso y será trasladada a Inmobiliar. No se sabe cuándo.

Correísmo

Entre enero y el 24 de mayo de 2017, cuando Rafael Correa aún era presidente de la República, se realizaron dos subastas y se logró obtener algo más de 2,2 millones de dólares. Con esos datos se obtiene un total de 116 millones de dólares por los procesos de Inmobiliar de 2017, 2018 y 2019.

Subastas

Las subastas que realiza Inmobiliar no se limitan únicamente a los bienes inmuebles que tiene en sus listas. En la entidad también se hacen procesos de venta de vehículos. Desde el gobierno anterior se habla de comercializar esas unidades. El monto recaudado por esas operaciones supera los seis millones de dólares.