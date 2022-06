El SNAI refuerza su cuerpo de control con doctrina prestada

Doctrina instantánea. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) capacitará a 1.400 nuevos agentes penitenciarios para robustecer el grupo de control del sistema carcelario del país. Proceso de formación que, según exfuncionarios, se llevará a cabo con doctrina poco útil y alejada de la realidad.

“Están cayendo en el mismo error. La doctrina militar o policial no tiene que ver con la penitenciaria. Consecuencia de esto, meterán a las cárceles a más de mil jóvenes inexpertos para que cumplan un trabajo tan arriesgado como el de un guía penitenciario. No saben a lo que se enfrentan. Terminarán siendo presa fácil de las bandas delictivas que están ahí dentro”, alerta Jhonny Cadena, exagente penitenciario del grupo especial Alpha.

Cadena, quien formó parte de la institución por siete años, detalla que la problemática del sistema se ha agravado durante los últimos años, por la poca o nula capacitación y dotación de herramientas que tiene el personal de control penitenciario. También, por la falta de garantías de seguridad que tienen los guías para efectuar su labor.

“Tuve siete años y no recibí ni una capacitación. Ahí no se sabe de eso. Las que tengo, las hice yo por mi parte porque quería ascender y reforzar conocimientos. Siempre dicen que los van a capacitar cada tres meses, pero no cumplen. Como tampoco te dicen que tu vida y la de tu familia corren peligro, que no tendrán un seguro de vida y que el día que tengas una amenaza de muerte nadie, pero nadie, te va a ayudar”, enfatiza Cadena, quien es integrante de un grupo de 650 exguías penitenciarios que ha ofertado al Estado, a través de un proyecto, reestructurar el sistema desde la experiencia adquirida durante los años de servicio.

EXPRESO solicitó una entrevista con una voz oficial del SNAI para conocer a detalle el tipo de capacitación que tendrán los 1.400 jóvenes que reclutará la institución para resarcir el déficit, pero hasta el cierre de este reportaje no se concluyó el diálogo. Solo indicaron, vía mensaje de texto, que el curso, que dura cinco meses, se desarrollará por módulos que contemplan varios procesos, como el humanístico, técnico, táctico, de formación académica general, derechos humanos, instrucción física y práctica como agente penitenciario.

“Una vez que se gradúan tienen que acceder a una tecnicatura en seguridad penitenciaria, requisito indispensable para el ascenso, a través de los tres institutos públicos que tienen convenios con el SNAI”, reza el mensaje.

Este Diario también consultó a la institución sobre el protocolo de seguridad que rige para evitar que los agentes sean atacados por las bandas delictivas que están dentro del sistema carcelario, y su director, Pablo Ramírez, detalló a breves rasgos que el SNAI cuenta con protocolos de seguridad con varios procedimientos. “Incluso, hay disposiciones expresas de que al terminar la jornada, (los agentes) no utilicen el uniforme, sino que salgan de civil y se transporten con todo el cuidado correspondiente”.

Ramírez añadió que para que los guías no desarrollen ningún tipo de relación con el privado de libertad, planean trasladarlos a otros centros carcelarios cada tres o cuatro meses como máximo.

Para Itania Villarreal, exdirectora nacional del Sistema de Rehabilitación Social, la institución debe reformar de manera integral la metodología de capacitación que reciben los agentes. Como también el protocolo de seguridad que, en la práctica, no resguarda su integridad física.

“Aquí debe haber una reforma integral. Los guías penitenciarios necesitan tener un seguro de vida, garantías de seguridad y una preparación acorde a la realidad. No es lo mismo hacer un parte policial que hacer un informe de seguridad penitenciaria. Se gastan miles de dólares trayendo a especialistas extranjeros que, a la larga, solo sirven de referencia porque vivimos distintas realidades. Quienes deben ser parte de esta formación son los servidores que tienen años de servicio”, sostiene Villarreal.

LOS DATOS

INTEGRANTES

Los 1.400 nuevos agentes penitenciarios que reclutará el SNAI se incorporarán a los 1.614 que integran el cuerpo de Vigilancia y Seguridad.

ASPIRANTES

A la convocatoria que se inició el 12 de abril pasado, se postularon 13.101 personas, pero solo 2.464 fueron designados aptos para rendir las pruebas físicas.

SUELDOS

Los aspirantes que se gradúen tendrán una remuneración mensual de 817 dólares, pero prevé que los sueldos estén a la par de Fuerzas Armadas y Policía.