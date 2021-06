Un sinsabor en candidaturas para la elección de nueva dirigencia de la Conaie

El séptimo congreso de la Conaie, realizado en el pueblo de Salasaka, Tungurahua, terminó con un sinsabor para algunos pueblos y nacionalidades que respaldaban que se haga respetar las resoluciones del VI Congreso, realizado en el 2017, y en donde se dejó escrito que en el VII Congreso sería una mujer la que lidere la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Salasaka reactiva su comercio con la llegada de organizaciones que buscan un nuevo líder para la Conaie Leer más

Salvador Quishpe, actual asambleísta, expresó que en el congreso ejecutado en Zamora donde estuvo de presidente, se resolvió que después de la presidencia de Antonio Vargas, sería una mujer "cualquiera que sea". “Quedó escrito en las resoluciones, porque las mujeres han aportado históricamente en el fortalecimiento de nuestra organización. No se ha respetado”, agregó el asambleísta.

El presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay, también protestó porque no se respetó lo acordado. “De qué unidad hablamos, si no somos capaces de respetar lo acordado en el VI congreso. Aquí se debió demostrar la equidad, pero estamos velando cada quien por nuestros propios intereses y no en la igualdad de decisiones. Nunca ha estado una mujer dirigiendo la Conaie y este era el momento”, expresó con voz enérgica el dirigente en medio de la asamblea.

¿Quién le conviene al Gobierno de Guillermo Lasso que gane las elecciones de la Conaie? Leer más

Después de varias discrepancias, unos en contra y otros a favor que se respete lo acordado en el 2017, se nombraron a los candidatos. El primero fue un dirigente de la Amazonía que mocionó a Leónidas Iza; después mocionaron el nombre de la única candidata, pese a que era el año de la mujer indígena en dirigir la Conaie, María Vicenta Andrade del Pueblo Saraguro; el tercer nombre mocionado fue para Marco Guatemal de Imbabura; y por último de la Costa Javier Aguavil, quien aceptó pese a que también mocionó que debería respetarse las resoluciones del VI Congreso. A última hora declinó la candidatura.

Durante las mociones de candidatos fue evidente la oposición de representantes de algunos pueblos que esperan el liderazgo de una mujer. Yadira Illescas

Pachakutik y el movimiento indígena van con mente abierta a cita de mañana con Lasso Leer más

¿Quiénes aspiran a presidir la Conaie? Leer más

Gilberto Talahua, presidente del Movimiento Indígena de Bolívar, sostuvo que las elecciones son libres y todos, hombres y mujeres, estaban en capacidad de lanzar su candidatura.

El proceso de elecciones se desarrolló a las 16:00 de este domingo 27 de junio de 2021; y estaba previsto que sufraguen 1.395 delegados de los pueblos y nacionalidades. Hasta el cierre de esta edición no se conocían resultados. Sin embargo, el Pueblo Sarayaku quedó excluido en último momento. Patricia Gualinga, directiva de la comunidad, rechazó la decisión de la comisión directiva y agregó que es insostenible que los hayan excluido.

En la Conaei hablaban de unidad, pero en el momento de las elecciones no todos lo demostraron.