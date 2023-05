El silencio de Jaime Nebot

La reserva inquieta. Pese al descalabro de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano (PSC), su líder máximo, Jaime Nebot Saadi, ha preferido guardar silencio. Esto, aunque su partido político ha alegado que los desertores fueron seducidos (y en ciertos casos hasta comprados) por el Gobierno.

Aunque las deserciones empezaron mucho antes, con las salidas de Cristina Reyes y Henry Cucalón, la actual crisis de bloque toma relevancia por suceder en medio del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, proceso que tiene al socialcristianismo como uno de sus principales impulsores.

Las deserciones empezaron el 20 de abril de 2023 con la salida de Javier Ortiz. ARCHIVO ASAMBLEA NACIONAL

Este panorama, a criterio de la politóloga Arianna Tanca, hace que Nebot sea cauteloso con sus pronunciamientos. “Es un ajedrez lo que estamos viendo. Estas horas son cruciales para el país y él tiene que saber cómo manejarse en los escenarios que vengan”, sostiene y añade que esto no implica que no le importe lo que sucede en su partido.

“Nebot lee las noticias y seguramente está descontento con lo que está pasando, ¿pero qué puede hacer él?”, continúa Tanca e indica que según la estructura orgánica del PSC, quienes debe dar respuestas ante la crisis (y las han dado) es el presidente del partido, Alfredo Serrano, y el jefe de bloque, Esteban Torres.

Este Diario intentó comunicarse con Jaime Nebot a través de la persona que maneja su agenda. Sin embargo, se indicó que “al momento no está dando declaraciones”. Asimismo, se extendió la consulta a Alfredo Serrano, que ignoró los mensajes enviados, y a Esteban Torres, que tampoco respondió.

Por su parte, Héctor Yépez, jurista y exlegislador, considera que las deserciones son un tema independiente de lo que piense el exalcalde. “Si alguien se va, es por decisión propia, más allá de lo que el líder haga o deje de hacer”, sostiene y recuerda que la postura del partido ha sido clara respecto al juicio político.

Pronunciarse es la decisión de Jaime Nebot, pero no lo creo necesario. Si alguien se va de un partido, es por decisión propia, más allá de lo que el líder haga o deje de hacer. Héctor Yépez, jurista y exasambleísta

Posición conocida por los asambleístas desertores Javier Ortiz, Karen Noblecilla, Elina Narváez y Geraldine Weber, pero que, según han declarado públicamente, se ha convertido en amenazas y presiones para los legisladores del bloque que piensen distinto al partido.

Incluso, como dijo Weber en entrevista con EXPRESO, algunos de ellos tienen serias dudas de si Jaime Nebot está al tanto de las decisiones que se toman a a la interna del bloque legislativo del PSC. “Él no puede estar en todas a la vez”, indicó la asambleísta por Guayas, que ahora dice que actuará de manera independiente.

La última deserción del partido fue la de Geraldine Weber, el 9 de mayo de 2023. ARCHIVO ASAMBLEA NACIONAL

Sin embargo, según continúa Yépez, Nebot no está en la obligación de aclarar las dudas de los asambleístas que decidieron salir del bloque. “Es su decisión, pero no lo creo necesario”, opina y recuerda que el partido, según varios comunicados publicados, ha decidido ir por la censura de Lasso y sacar a quien no esté de acuerdo con esa línea.

Además, según añade la politóloga Tanca, el silencio de Jaime Nebot también podría leerse como la aceptación (no el estar de acuerdo) de lo que sucede con su partido en la Asamblea Nacional. “Pese a no estar ejerciendo un cargo público o un puesto jerárquico, él sigue siendo la voz del partido”.

Es un ajedrez lo que estamos viendo. Son horas cruciales para el país. Nebot tiene que saber manejarse en los escenarios que se puedan venir a raíz del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Arianna Tanca, politóloga

Asimismo, hace hincapié en que en una organización política vertical como el Partido Social Cristiano, “no creo que la bancada se vaya en contra de un líder emérito como Jaime Nebot”. También destaca que lo más probable es que las acciones tomadas por el bloque legislativo le fueron consultadas.

No obstante, Yépez y Tanca coinciden en que esa es una interrogante que únicamente podrá ser respondida, si es que lo desea, por el mismo exalcalde Nebot, la directiva de su partido y los asambleístas que se mantienen en la bancada legislativa del PSC.