Sangolquí: Marcha por la paz pide regularización de comerciantes informales

Comerciantes pertenecientes a los centros de negocio del Municipio de Rumiñahui, realizaron una marcha donde su principal pedido fue el respeto a las ordenanzas municipales por parte de los comerciantes autónomos o informales.

La marcha inició en la avenida General Enríquez y Venezuela, recorrió las calles céntricas del cantón hasta llegar al edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui donde vestidos de blanco los comerciantes pedían que no se registren enfrentamientos entre comerciantes informales y los agentes de control municipal.

Soledad Salazar, comerciante de mariscos del centro de comercio San Sebastián, manifestó que como comerciantes catastrados deben pagar impuestos para vender en los lugares autorizados por las autoridades, rechazó que los comerciantes autónomos agredan a los agentes de control municipal durante los operativos de control que ejecutan.

Los comerciantes de productos cárnicos y mariscos deben cumplir con varias revisiones por parte de las autoridades de sanidad previo al expendio de sus productos en el centro de comercio San Sebastián.

Con carteles los comerciantes pedían que no se registren enfrentamientos para ordenar el comercio. CORTESÍA

Verónica Garrido, vicealcaldesa de Rumiñahui, indicó que mantuvo una reunión con los comerciantes del Mercado Cerrado Turismo, plaza Cesar Chiriboga y de centro de comercio San Sebastián quienes mostraron su rechazo a la agresión de la que fueron víctimas la semana pasada los servidores municipales entre las que se encontraban tres mujeres agentes de control municipal quienes fueron agredidas por comerciantes informales.

“Nosotros no estamos impidiendo el derecho al trabajo de las personas, porque es un derecho que prioriza ante todo, pero sí pedimos que se realice el comercio de manera ordenada” aseveró Garrido. Una de las alternativas que ha presentado la municipalidad es la de brindar espacios donde los comerciantes autónomos puedan vender sus productos de una manera digna y no se expongan a peligros que se presentan en las calles.

Fabián Iza, alcalde de Rumiñahui, indicó que uno de los problemas que afecta al cantón es la presencia del comercio informal en el centro histórico del cantón, en la actualidad buscan lugares adecuados para que realicen su trabajo los comerciantes autónomos y que no se venda los productos en la vía.

“No estamos para sancionar, sino que trabajamos en concientizar a los comerciantes para que se regularicen” indicó el burgomaestre. Desde el GAD municipal trabajan en la socialización de las ordenanzas con los comerciantes autónomos para que conozcan la normativa y los beneficios que tienen para regularizarse.

Como ejemplo puso que el Mercado Cerrado El Turismo estaría subutilizado, en la actualidad tiene una ocupación del 60%, mientras que en los alrededores del centro de comercio se ubican comerciantes informales.

Pidió a la ciudadanía que realice sus compras en los centros de comercio municipal porque si los comerciantes informales no venden van a buscar regularizarse.

Por su parte Carlos Castellano, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), en entrevista con EXPRESO explicó que desde las municipalidades y juntas parroquiales no se presentan propuestas concretas para ordenar el comercio. No existiría un estudio técnico de factibilidad previo, no miran que existe crisis económica, desempleo y un nivel de inseguridad que no permite que los negocios se reactiven.

“Si no tienen la capacidad de dar propuestas para desarrollar una reactivación económica que conlleve a seguridad y a mejorar las condiciones de vida, no pueden plantear medidas de restricción, medidas de confiscación y abuso de autoridad” manifestó.

Durante las festividades de navidad y fin de año se incrementa la presencia del comercio informal, siendo el más complejo a las actividades económicas.

A decir, de Castellano con marchas lo que "las autoridades buscan es enfrentar pueblo contra pueblo", sobre todo en Sangolquí hasta el momento no han generado una política pública de generar una reactivación económica desde la pandemia, por ejemplo aún continúan restricciones de realizar comercio porque se les permite a los comerciantes trabajar dos o tres veces a la semana y en estos tiempo de crisis económica quien no trabaja todos los días no puede generar los recursos necesarios para llevar un sustento al hogar.

