La restitución de inocencia de los Isaías y sus consecuencias

Dos jueces de la Corte Nacional de Justicia restituyeron la inocencia de los hermanos Roberto y William Isaías y otros condenados por peculado, en el denominado caso Filanbanco.

Daniella Camacho y Luis Rivera, con voto de mayoría, resolvieron un recurso de revisión presentado por Jorge Zavala Egas, procurador judicial de los hermanos Isaías y otros.

Según Camacho y Rivera, no se ha comprobado, conforme a derecho, la existencia de peculado por el abuso de los fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central a Filanbanco, entre septiembre a diciembre de 1998.

La decisión judicial abriría la posibilidad de la presentación de demandas en contra del Estado, pero Zavala dice que a sus clientes no les queda por hacer “absolutamente nada más que acatar el fallo, ser inocentes y ejercer su derecho de libertad”.

Sobre una demanda contra el Estado respondió: “¿Por qué? Yo no he decidido eso como abogado y mis clientes no me han instruido sobre eso ni hemos conversado de esa posibilidad”.

Además aclaró, como en efecto así fue la resolución de los jueces, que nada tiene que ver el fallo con los bienes incautados ni en favor ni en contra.

Mencionó que en el caso de los bienes el tema se encuentra en etapa de ejecución de un fallo resuelto en Ginebra, Suiza.

Zavala dijo que ya ha hablado con sus clientes y le han dicho que están satisfechos y que les avise cuando eso esté ejecutoriado para poder tomar decisiones que se deban tomar.

Reiteró que, por el momento, no está en los planes ni de los clientes ni del abogado una demanda contra el Estado. “Después de 21 años no le llamaría victoria a una opresión de derechos, es un respiro más bien”, concluyó.

La sentencia de mayoría deja claro que no cabe la devolución de sus bienes ni el derecho de repetición. Advierte sí a la Fiscalía que se encontraron otros posibles delitos que debería investigar.Los jueces revisaron la sentencia impuesta por el exjuez de la Corte Nacional Wilson Merino del 10 de abril de 2012 al haberse desvirtuado la autoridad de cosa juzgada.

Ese día, a las 11:30, Merino condenó a los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, Juan Franco Porras, Gastón García, Leonardo Navas y Antonio Arenas Contreras, como autores de peculado mayor, tipificado en el artículo 257 del antiguo Código Penal. Les impuso una pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria. Mientras que a Jorge Egas Peña y Luis Jácome Hidalgo les impuso tres años como cómplices.

La apelación y casación presentadas en el caso habían sido declaradas improcedentes marzo de 2014 y octubre del mismo año. El recurso de revisión en este caso se presentó el 17 de julio de 2019, las 11:46, invocando la causal 5 del artículo 385 del Código de Procedimiento Penal de 1983, vigente a la fecha del del supuesto delito.

De esa revisión se desistió el 27 de octubre de 2020 impidiendo que el tribunal pueda pronunciarse sobre el mismo, señala la providencia.

Luego, el 26 de noviembre de 2020, las 17:19, el tribunal de revisión de la sala Penal de la Corte integrado por Daniella Camacho Herold, David Jacho Chicaiza y Marco Rodríguez Ruiz, Jueces Nacionales, declaró el desistimiento del recurso de revisión presentado por el procurador judicial. Pero, por segunda ocasión, el 3 de diciembre de 2020, a las 10:19, Jorge Zavala Egas, procurador judicial presentó recurso de revisión invocando la causal 5 del artículo 385 del Código de 1983 que es el que se resolvió. El juez Marco Rodríguez se apartó de la decisión de Camacho y Rivera, y en su voto de minoría ratificó la condena impuesta a los exdueños de Filanbanco. Pero lo que prevalece es el fallo de mayoría.

El procurador dice que el dictamen de la ONU no ordena restituir bienes a los Isaias Leer más

Expediente

Otros casos podrían investigarse

Después de 21 años del caso Filanbanco, que se abrió en contra de los hermanos Roberto y William Isaías que motivó su salida a Estados Unidos, la Corte cree que se podrían haber abierto otras investigaciones.

En su sentencia de mayoría, los jueces Daniella Camacho y Luis Rivera consideraron que no se han investigado ni procesado las conductas punibles que sí pudieron afectar directamente al patrimonio de los usuarios del banco y que son las verdaderas víctimas.

Por eso los jueces consideraron que lo que corresponde a la Fiscalía es investigar y procesar, conforme a derecho. Pero la mayoría pudieran estar prescritos.

El detalle

Condena. En 2012 el juez Wilson Merino condenó a los hermanos Isaías a ocho años por peculado mayor.