Caso confirmado de viruela del mono en Guayaquil sin pronunciamiento de Salud

Un primer caso de viruela del mono fue atendido en una clínica privada de Guayaquil. El paciente de 30 años, según refiere una fuente de este Diario, llegó hasta la casa hospitalaria con otras patologías, pero al presentar unas pústulas aisladas en todo el cuerpo, realizaron la evaluación y exámenes correspondiente que confirmaron que el paciente estaba infectado con la enfermedad.

Según la información, el joven no habría salido del país en los últimos meses pero tuvo contacto con un grupo de extranjeros. También refirieron que el cuadro clínico fue estable desde el inicio, al punto de haber sido dado de alta, hace 48 horas, con tratamiento ambulatorio y vigilancia médica por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP)

La fuente precisó que el joven, que llegó por otros síntomas a la unidad médica, fue retenido por recomendación del MSP por los síntomas que presentaba, y que los exámenes realizados fueron enviado al Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación quienes confirmaron la sospecha. El equipo médico que atendió a este primer caso positivo, pese haber aplicado las medidas de bioseguridad, se encuentra en aislamiento preventivo.

Quien confirmo a EXPRESO este dato cuenta con inconformidad el manejo de información por parte del Ministerio de Salud Pública, pues asegura que los ha increpado por su silencio, pero que ellos refieren que se debe a que no hay "cabeza" actualmente en esta cartera de Estado y que por eso no pueden emitir información.

Están cometiendo los mismo errores que tuvieron con el paciente cero de la pandemia de la Covid-19. Les he preguntado qué pasa, y me dicen que no hay cabeza. Es como ver la película de nuevo.

Fuente de este Diario