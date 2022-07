Los últimos días lo tuvieron entre la espada y la pared. Incluso desde antes de que firme el acta por la paz, al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, le tocó iniciar una campaña para limpiar su imagen ante las acusaciones de traición de una buena parte de las bases del movimiento.

“Sé que hay una molestia, debemos tener confianza en el camino que he propuesto, cómo pueden estar pensando que me he vendido”, dijo el jueves en la noche a sus simpatizantes en Cotopaxi. “No podemos acusar y peor dudar cuando estamos firmes, pero debemos entender el límite de las fuerzas del poder popular”, señaló antes en la Casa de la Cultura.

Para el expresidente de la Conaie, Jorge Herrera Morocho, es temprano para hacer un balance sobre qué tan afectada o fortalecida quedó la imagen, sobre todo de la organización, tras la movilización. Reconoce, sin embargo, que hay la sensación de que se cometieron errores y que las diez demandas tuvieron escasos resultados.

“Las actitudes personales deben ser analizadas por él. Nosotros preferimos valorar si se cumplió o no la agenda de lucha. Creo, sin embargo, que en el sentido mediático sale fortalecido a nivel de las estructuras internas más orgánicas, pero sabemos que hay malestar del sector productivo y las zonas urbanas”, señaló Herrera.

Al inicio de la movilización hasta me detuvieron. Piensan que en esas condiciones un dirigente puede venderse. Leonidas Iza,

​presidente de la Conaie

El jueves, en los exteriores de la Conferencia Episcopal Ecuatoriano (CCE), sitio en el que se firmó el acta de paz, no había un ambiente de algarabía. Por el contrario, los inconformes llegaron a gritar “Iza vendido”. Fue necesario amenazar con la aplicación de la justicia indígena a quienes lo vuelvan a hacer.

El exalcalde de Quito, Antonio Ricaurte, estuvo involucrado en las negociaciones entre el Gobierno y los dirigentes indígenas. A EXPRESO le explicó que Iza tuvo que enfrentar presiones de radicales internos, pero también de agentes externos que empezaron a generar caos y violencia con otros fines.

La muerte del militar en Shushufindi y el ataque al convoy en San Antonio de Pichincha precipitaron las cosas. “Ahí se pudo ver un liderazgo de Leonidas para hacer entender a sus bases y otras organizaciones que no se podía seguir con esa protesta porque se estaban radicalizando los actos de violencia y se iba a relacionar a él y a la Conaie con esos hechos, por más que no sean los responsables”, dijo Ricaurte.

Pero parece que no todos creyeron del todo a Iza. Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, estuvo a punto de no firmar el acuerdo. Lo hizo a regañadientes por presión de una parte de su organización, aunque otra lo apoyaba.

Ayer, con la cabeza más fría, el dirigente dijo que era necesario poner fin al paro, pero que su reclamo se produjo porque consideraba que varios temas se quedaron fuera. Aseguró que estuvieron en las diferentes fases de las negociaciones, pero no fueron llamados para la redacción del documento final.

Algunas fuentes le dijeron a EXPRESO que en la tensión del momento Espinoza acusó a Iza de haberlos traicionado. Él lo niega, prefiere pensar que hubo un olvido de Iza o el equipo técnico en incluir los temas que se reclamaron a última hora.

“No creo que él esté para eso, la relación será cordial como siempre”, aseguró el dirigente campesino que no descartó volver a las mesas de diálogo, por su cuenta, con el Gobierno siempre que hayan resultados.

Identificado

Leonidas Iza aseguró tener identificada a la persona que disparó contra su vehículo el 18 de junio pasado. Dijo que sería un político de Cotopaxi y que espera que la Fiscalía actúe con la misma diligencia que lo hace en su contra. La Fiscalía informó que la ventana del auto de Iza fue impactada con una pelota de paintball.

Decretos

El presidente Guillermo Lasso derogó ayer el Decreto 95, sobre el sector petrolero, y además hizo oficial la reducción de cinco centavos de dólar más en el galón de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel. Esos fueron algunos de los acuerdos que se alcanzaron el jueves con los sectores sociales.