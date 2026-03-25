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  Política

Viviana Veloz, asambleísta de la RC
Viviana Veloz asegura que informe de Contraloría respalda la legalidad de su patrimonio.Cortesía

Viviana Veloz responde a Contraloría y denuncia "montajes" en su contra

Examen especial descartó irregularidades en bienes y refuerza postura frente a acusaciones durante juicio político

La asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, aseguró este 25 de marzo que la Contraloría General del Estado descartó irregularidades en su patrimonio. La legisladora afirmó que el examen especial determinó que sus bienes tienen origen lícito. Este pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos surgidos durante el juicio político contra el expresidente de la Judictura, Mario Godoy.

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En ese sentido, Veloz enfatizó el respaldo del informe oficial. “Hoy se cae otra mentira del gobierno y sus pasquines. La Contraloría General del Estado fue clara: mi patrimonio es de origen lícito y no existe incremento injustificado”, señaló en un mensaje de X, publicado en su cuenta oficial. Asimismo, insistió en que los resultados confirman su versión frente a los señalamientos públicos.

Además, la legisladora cuestionó las acusaciones que circularon en su contra durante el proceso político. “Todo lo que intentaron montar en mi contra durante el juicio político a Mario Godoy fue falso: sin pruebas, sin sustento”, afirmó. También denunció una supuesta estrategia para desacreditarla.

Denuncia previa y contexto del caso

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Por otro lado, el 12 de febrero, Veloz realizó una denuncia pública a través de su cuenta oficial en X. En esa ocasión, informó que recibió en su correo institucional un boleto aéreo a su nombre con destino a Argentina. El hecho ocurrió en medio del proceso político que impulsaba contra Godoy.

En su publicación, detalló lo ocurrido. “A mi correo institucional llegó un boleto por la supuesta compra de un pasaje aéreo a mi nombre con destino a Argentina”, escribió. Al mismo tiempo, aclaró que no había salido del país ni tenía previsto hacerlo durante el feriado.

Posteriormente, la legisladora anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Además, hizo pública su preocupación por lo que consideró posibles intentos de desinformación en su contra. En ese contexto, vinculó el hecho con el escenario político que atravesaba.

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Acusaciones y defensa pública

De igual forma, reforzó su postura frente a las versiones difundidas. “Quiero ser clara: no he salido del país, no pienso salir y ni siquiera lo he considerado”, enfatizó. A la par, advirtió sobre la posibilidad de “montajes” o “falsos positivos” dirigidos a la oposición política.

En esa misma línea, responsabilizó al Gobierno de cualquier intento de construir una narrativa para desacreditarla. “Responsabilizo al gobierno de cualquier intento de fabricar una narrativa para desacreditarme o silenciarme”, señaló. Sus declaraciones se dieron mientras avanzaba el juicio político contra Mario Godoy.

Así, Veloz sostuvo que el contexto incrementaba el riesgo de acciones dirigidas a afectar su imagen pública. Según indicó, estos hechos estarían relacionados con su rol dentro del proceso político en curso.

Resultado del examen y postura final

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Finalmente, tras conocerse el resultado del examen especial de la Contraloría, la asambleísta reforzó su postura. “Respondo con hechos. La verdad siempre termina imponiéndose”, concluyó. Con ello, insistió en que el informe oficial desmonta las acusaciones.

En consecuencia, el caso se mantiene en el debate público por sus implicaciones políticas. Las denuncias, tanto sobre el supuesto pasaje aéreo como sobre su patrimonio, han marcado el desarrollo de la controversia.

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