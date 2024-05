Juan Zapata: “Llegué en el peor momento, ya estaba establecido el presupuesto”

Juan Zapata, exministro del Interior, culminó su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional la tarde de este 29 de mayo de 2024. En 40 minutos explicó su rechazo al proceso del juicio político en su contra, al que calificó como nulo y justificó su gestión, durante los últimos meses de la administración de Guillermo Lasso.

Tras finalizar su exposición, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, dispuso la suspensión de la sesión, a las 13:24. Se retomará a las 15:00 de hoy.

Antes, el interpelante Carlos Vera Mora señaló que hubo un incumplimiento de 80 millones de dólares destinados al Interior en 2023 y que solo se ejecutó el 34.19 % de los recursos. Por esa falta de ejecución presupuestaria, se permitió una crisis histórica y la ola de violencia continúa, alegó.

“Yo jamás he pedido que se anule nada, solo que se retrotraiga”, precisó el exministro al iniciar su explicación, refiriéndose al proceso del juicio político. Aseguró que no recibió la notificación a su correo habilitado.

Para Zapata, es ilógico creer que la violencia nació y creció en los 13 meses que fungió de ministro del Interior.

Se refirió a un informe de la CIDH, citado por la ministra del Interior, Mónica Palencia, para justificar que desde hace 18 años inicia el crecimiento de los grupos delictivos en Ecuador.

“Hay técnicos que hablan de la famosa paz mafiosa, donde el Estado mira para otro lado y no se dan cuenta que van creciendo estos grupos. Saltan de delincuencia común a grupo de crimen organizado, sin fase de contención”, explicó.

Zapata defiende su gestión

El exfuncionario manifestó que llegó al cargo durante el último trimestre de 2022, cuando ocurrió el asesinato de María Belén Bernal, por lo que la Policía Nacional “llegó a tener los niveles más bajos de aceptación”.

Resumió que en su administración se registraron 548 toneladas de droga incautadas, que representaban 19 mil millones en mercados americanos y 34 mil millones en mercados europeos, añadió.

Hubo 22.587 decomisos de armas de fuego, 461.749 municiones y 331.369 explosivos incautados. 47 eventos con gestión de antiexplosivos. “Esta es la situación que nos tocó enfrentar, pero no la creó Zapata (…). Nos podrán criticar de todo, pero menos de que no fuimos firmes o que hayamos tranzado con el crimen organizado”, defendió.

Uso de recursos económicos

“Yo llegué en el peor momento, en el último trimestre de 2022 cuando ya estaba establecido el presupuesto en ejecución y otro establecido para 2023”, expresó.

Indicó que el presupuesto recibido para su ministerio fue de 54 millones con 672 mil dólares. Pero que para cerca de 52 mil chalecos balísticos se requirieron 32 millones de dólares. Es decir, “el 58 % del total del presupuesto que ya se había designado, que no lo determine yo”, aseguró.

La adquisición de esos chalecos se firmó en septiembre y se hicieron algunas entregas, incluso el presidente actual entregó 18 mil chalecos a la Policía, refirió.

“Por no haber sido nunca notificado, no puedo contradecir lo que no conozco”, dijo al finalizar su intervención. Solicitó al Pleno que no apruebe lo que él considera un atropello.

Al retomar la sesión, corresponde efectuar el debate y la resolución sobre la censura o el archivo del juicio político.

