Casi una semana después de los comicios seccionales de febrero pasado, el excandidato a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento SUMA y exfuncionario del Cabildo porteño, Pedro Pablo Duart, conversa con Diario EXPRESO sobre el término de la hegemonía del socialcristianismo en la ciudad, sus reflexiones sobre las causas de la debacle de la administración de la cual fue parte y sus planes en la vida política a futuro.

- ¿Cuáles fueron las causas para la debacle del Partido Social Cristiano en las seccionales del 5 de febrero?

- Tiene nombre y apellido. La principal promotora de la debacle del Partido Social Cristiano es Cynthia Viteri Jiménez por su mediocridad, incompetencia y deshonestidad al manejar los recursos públicos. Guayaquil no ha avanzado, ha retrocedido.

- Si ella fue el problema, ¿cree que con otras figuras como Cristina Reyes o Doménica Tabacchi los resultados habrían sido diferentes?

- Indudablemente que sí porque son personas frescas, capacitadas y comprometidas con el servicio. Lo demostraron cuando tuvieron la oportunidad de ocupar un cargo público. Cada director o presidente de partido toma las decisiones que toma, pero (la 6) no se puede deslindar su responsabilidad por lo que está pasando.

- El exalcalde Jaime Nebot habló de ambición y de candidatos que se postularon para no ganar, algo que afectó a sus postulantes, ¿cómo toma estas declaraciones?

- No sé qué quiso decir, pero creo que está endosando el fracaso propio a otras personas que no tenemos nada que ver. La principal causa de la debacle del Partido Social Cristiano es Cynthia Viteri.

- ¿Estamos ante el sepulcro del Partido Social Cristiano?

- En esta elección se ha podido presenciar dos funerales y un parto. El funeral de Centro Democrático y del Partido Social Cristiano; y el parto de una nueva generación de políticos.

- ¿Cree que Jaime Nebot debe ceder su liderazgo? ¿Lo debería tomar Viteri o cuál otra figura usted avizora?

- No quisiera ponerme a opinar de otros partidos políticos que no sean donde yo esté. No soy el indicado para dar sugerencias al respecto.

- Se lo pregunto porque conoció de cerca la administración de Nebot y, por un breve tiempo, fue parte de la gestión de Viteri, a través de la Dirección de Acción Social del Municipio de Guayaquil...

- Hace unos meses era el gobernador de Lenín Moreno y ahora dicen que soy el director de Nebot. No me encasillen así. Yo solo soy un servidor público.

- Terminado el proceso electoral, ¿qué se viene para Pedro Pablo Duart? ¿Apuntará otra vez a la Alcaldía o a las elecciones generales del 2025?

- Es más importante hacer que ser. Nosotros demostramos que hemos venido sirviendo no desde ahora en las elecciones, sino desde hace dos años. Vamos a continuar con ese proyecto social de nueve letras llamado Guayaquil, pero también llevaremos la ayuda social a otras provincias del país.

- ¿Seguirá en SUMA?

- Yo no he estado afiliado a ningún partido político ni lo estaré. No creo en los partidos políticos. Si bien es el mecanismo que te permite llegar y ocupar a un cargo público, pero yo creo en los ciudadanos y en la capacidad que tengamos todos para unirnos e integrarnos.

- ¿Está satisfecho con los resultados que obtuvo?

- Hemos recibido con bastante agrado y optimismo los resultados que, si bien es cierto no son favorables porque no ganamos la Alcaldía, obtuvimos una votación muy importante frente a todo pronóstico. Nos sentimos victoriosos porque nos hemos convertido en una verdadera sorpresa.

- ¿Ha podido hablar con el alcalde electo Aquiles Álvarez? ¿Qué acciones cree que debe emprender primero?

- Sí. Hemos podido conversar. (Álvarez) debe poner mano dura contra la delincuencia. No pueden seguir habiendo muertes violentas y vacunas. Eliminar las multas de tránsito que tanto mal han hecho. Si no hace eso, la gente se va a decepcionar. Van a contar con nosotros para que eso sea y se cumpla. Sino, nos convertiremos en el ‘talón de Aquiles’. Estamos a las órdenes, pero también estamos vigilantes.