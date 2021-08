Ozuna llega a "Call of Duty: Mobile" con contenido personalizado

23/08/2021 17:50 (UTC) Temática: Estilo de vida y tiempo libre » Juegos "Call of Duty: Mobile. Temporada 7: Elite of the Elite" llegará a Android e iOS este 25 de agosto.

"Call of Duty: Mobile", la versión para dispositivos móviles de este juego bélico de disparos en primera persona, se ha asociado con el cantante puertorriqueño Ozuna, que se convierte en el primer artista en tener contenidos personalizados con motivo del lanzamiento de la temporada 7: "Elite of the Elite".

A partir de este miércoles, 25 de agosto, los jugadores podrán deambular por los escenarios de "Call of Duty: Mobile" con una máscara de oso de peluche, que es uno de los logos más populares de este cantante, y otros elementos como tarjetas de visita, avatares y mucho más, informa la compañía Activision en un comunicado.

Además, para celebrar esta colaboración, la estrella del reguetón escribió una nueva canción para esta temporada 7 titulada "A La Buena, El Mejor", que ya se puede escuchar en todas las plataformas musicales.

La temporada 7 de "Call of Duty: Mobile" se lanza, a su vez, con un nuevo suministro de contenido premium gratuito que incluye dos nuevos mapas, nuevos personajes -como un operador turco llamado Demir-, una nueva arma funcional: el Hades LMG Shoulder Cannon, y una nueva habilidad de operador

Los jugadores que esperan ser "la élite de la élite" también querrán intensificar su juego con la adición de 50 nuevos niveles de recompensas del Pase de batalla.

