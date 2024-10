Noboa anuncia 'por encima' subsidios y beneficios para aliviar crisis energética

En una entrevista en TC Televisión, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió las medidas implementadas para reducir los cortes de electricidad (que ya llegaron a 14 horas diarias) y explicó nuevas estrategias para mitigar los efectos de la crisis energética en el país.

Destacó que su administración ha trabajado intensamente para minimizar los cortes y evitar la afectación en la vida cotidiana de los ecuatorianos, rechazando propuestas de cortes prolongados que calificó como “inhumanas”.

“He trabajado todos los días, día y noche, para evitar los cortes. No solo afecta a las industrias, sino a la gente, y eso es lo que realmente importa,” afirmó Noboa, agregando que se ha diseñado un cronograma de cortes con la menor afectación posible para la ciudadanía, pese a que hay sectores en el país que durante el día no tienen más de tres horas de energía eléctrica.

¿Qué pasa con el valor de las planillas?

En respuesta a las críticas sobre el cobro completo de las planillas de luz, Noboa aseguró que entiende el malestar y reafirmó el subsidio que cubriría hasta 180 kilovatios mensuales. No obstante, reconoció que esta medida no beneficia igual a la clase media baja y a trabajadores que están generando menos ingresos por los cortes.

Como parte de su plan para aliviar la situación, Noboa anunció varias medidas, pero por encima. No dijo cómo, cuándo, ni a quién. Habló de condonación de deudas, créditos accesibles y beneficios tributarios para aquellos sigan “arrimando el hombro”.

“Queremos brindar un alivio real y duradero para todos los ecuatorianos. Sabemos que la situación es complicada, pero estamos ofreciendo apoyo a quienes están esforzándose y enfrentando esta crisis,” afirmó el mandatario.

Daniel Noboa se mantiene en que la crisis energética podría resolverse en diciembre

Daniel Noboa mantiene su optimismo sobre el avance de las medidas para controlar la crisis energética en Ecuador, y sugirió que el país podría ver una resolución del "problema" para diciembre, si todo avanza como se ha planificado. Noboa aclaró que sus palabras no son afirmaciones absolutas, sino predicciones basadas en las probabilidades y el trabajo constante que se ha venido realizando.

"Si todo sale acorde a lo planeado, deberíamos estar ya con el problema resuelto en diciembre," comentó Noboa. "No digo que es una certeza, son predicciones, son probabilidades, pero estamos haciendo todo lo posible para lograrlo."

