Mural conmemora marcha en defensa de Quimsacocha

El paso deprimido del Control Sur registra las memorias de la marcha en contra del proyecto minero Loma Larga

En Cuenca se pintó un mural de más de 300 metros en memoria de la defensa de Quimsacocha.

Son 300 metros los que ocupa el mural ‘Quinto Río’, que conmemora la masiva marcha que apoyó la protección de Quimsacocha, en contra de la actividad minera que pretende desarrollar la empresa canadiense Dundee Precious Metals Ecuador (DPM).

El artista Mateo Guerrero explicó que su intención fue plasmar algunas de las instantáneas más llamativas de lo que fue la marcha del 16S, en la que confluyeron defensores del agua, estudiantes, trabajadores y sociedad civil, ante el llamado a proteger el líquido vital que nace en una de las fuentes más importantes para Cuenca, la cual nutre al río Tarqui y dota de agua potable a la mitad de la población.

Detalles del proyecto

En el proyecto participaron 15 pintores que formaron parte del equipo de Guerrero, y se trabajó durante un lapso de dos meses, únicamente en las noches. La zona donde se emplaza esta pintura también es muy significativa para el artista, dado que es la principal vía que conduce hacia el páramo de Quimsacocha y por donde transitan miles de vehículos.

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“El mensaje de la obra es la preservación de los páramos y de las áreas protegidas. Para Cuenca, el agua es un tesoro y lo debemos cuidar como tal”, dijo el artista.

Esta obra de arte también es representativa para activistas como Enrique Serrano, quien afirmó que el “mural refleja la memoria y la lucha de mujeres y hombres por proteger los páramos”.

Cabe recordar que el 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una masiva marcha por las calles de Cuenca en defensa del páramo de Quimsacocha y en rechazo al avance del proyecto de minería a gran escala Loma Larga, de propiedad de la empresa canadiense DPM.

En la jornada participaron unas 100.000 personas por lo que el día fue reconocido, por el Concejo Cantonal de Cuenca, como el Día Cívico de la Defensa del Agua y la protección de los páramos.

Además, el mural también recoge lo que fue le nacimiento del cóndor Kimsa, la primera de su especie en llegar al mundo de forma asistida por parte del personal técnico del Bioparque Amaru. En el carril sur-norte se hace una secuencia que da la sensación de movimiento del ave mientras se transita por el lugar.

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