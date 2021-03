El Municipio de Guayaquil sancionará a hotel por incumplir medidas en una fiesta de graduación

El Municipio de Guayaquil sancionará a un conocido hotel de la ciudad por incumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el COE cantonal al realizar una fiesta de graduación con exceso de aforo, entre otras infracciones.

Así lo señaló Allan Hacay, secretario del COE de la ciudad, en la rueda de prensa en la que anunció nuevas medidas de restricción por el aumento de contagios y fallecidos por COVID-10. "Lo que estaba autorizado eran las ceremonias de incorporación, no las fiestas de graduación. La operación de hoteles y eventos estaban ya regulados con un aforo específico y con medidas de bioseguridad. Si estas medidas, por X,Y,Z razón no han sido cumplidas, como en el caso del día de ayer (sábado), ya se ha abierto un expediente y el hotel será sancionado por no cumplir con las medidas de bioseguridad", explicó.

La fiesta, que se hizo viral en redes sociales, fue intervenida por la Intendencia de Policía y por la Gobernación, quienes emitieron una citación al establecimiento por incumplir con el aforo y las medidas. "Ante la denuncia en redes sociales procedimos a trasladarnos a un conocido hotel donde se estaba realizando un evento con más de 300 personas, se procedió a hacer una citación correspondiente porque estaba fuera del horario permitido por el COE cantonal", dijo el gobernador de la provincia, Luis Chonillo.

Guayaquil restringe la circulación vehicular por el aumento de casos y muertes por COVID-19 Leer más

Fiesta de Graduación del Colegio Alemán Humboldt en el Hotel Hilton Colón.



Será que aquí no importan las aglomeraciones? O será que solo existen aglomeraciones cuando es en el Guasmo, Cristo del Consuelo, Trinitaria, Malvinas o Bastión?🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ @EmergenciasEc pic.twitter.com/TmF07MyZaF — Guayaco C. (@Guayaco__2020) March 28, 2021

El colegio Alemán Humbolt, de donde son los graduados, señaló en un boletín que la fiesta realizada era un "evento privado organizado por los padres de familia" y donde el plantel educativo "no tuvo intervención alguna". "Nuestros protocolos internos se rigen bajo las medidas mandatorias dictadas y aprobadas tanto por las autoridades locales y alemanas", se afirmó.