En Venezuela hay 269 "presos políticos", según la ONG Foro Penal

El Gobierno de Venezuela presentó este martes ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo- el 'proyecto de ley contra el fascismo.

El presidente de la ONG de Venezuela Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que en la actualidad hay 269 "presos políticos" en el país caribeño, cinco más que hace un mes, cuando reportó 264 personas detenidas por razones de ideología.

Actualmente, del total de "presos políticos" computados, 249 son hombres y 20 son mujeres, en su mayoría, miembros o exintegrantes "del sector militar".

Según Romero, el Foro Penal calculó que desde 2014 hasta abril de este año casi 16.000 personas "han pasado por la prisión política", de las que 9.000 han sido excarceladas pero se mantienen "con medidas cautelares", como "prohibición de salida del país, presentación ante un tribunal y en cualquier caso se encuentran con el proceso judicial pendiente".

Romero alertó sobre la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte), donde "hasta ahora solo hay hombres detenidos con fines políticos y hay preocupación de los familiares" por el acceso limitado a este centro penitenciario.

"Rodeo I era una cárcel que existía, pero quiero aclarar que no son las mismas instalaciones, pareciera una instalación construida para personas presas con fines políticos", explicó Romero.

Por su parte, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, alertó de los riegos que -consideró- conlleva el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, elaborado por orden del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y presentado el martes pasado ante la Asamblea Nacional.

Entre las "medidas de protección contra el fascismo", la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez señaló la prohibición de "la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política".

Himiob dijo que el proyecto de ley no se encuentra en la página de la Asamblea Nacional (AN) "para hacer comentarios técnicos", sino que la única información a disposición "es la que se ha filtrado a través de medios", e hizo un llamado a la AN para que publique el documento, "para que la ciudadanía conozca lo que está debatiendo de manera cierta".

