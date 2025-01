Conseguir un techo, desafío de inmigrantes afectados por incendios de Los Ángeles

Los inmigrantes en Los Ángeles (EE.UU.), en especial los indocumentados y los de bajos recursos, están entre los más vulnerables para encontrar un nuevo techo tras perder el suyo en los incendios.

Los Ángeles: regreso a los barrios tras incendios se demorará unas semanas Leer más

Tres hermanos mexicanos y un cuñado cuentan a EFE que perdieron la vivienda que alquilaban, y con ella todas sus pertenencias, en el incendio Eaton la semana pasada.

Desde entonces están refugiados en una construcción en la que trabajaban, pero el tiempo que les dio el dueño de la propiedad se les acaba y ahora no saben a dónde irán.

"Conseguir dónde vivir es lo que más necesitamos en este momento", cuenta Benjamín Domínguez Guevara, de 29 años y oriundo de Puebla (México).

El inmigrante ha estado viviendo desde el pasado 8 de enero con sus hermanos, Alejandro y Teodoro, y su cuñado Marco Antonio López Fernández, en una casa que el grupo reparaba en el sur de Los Ángeles.

La familia Zumalt se sienta afuera de su residencia el 15 de enero de 2025 en Altadena, California. AFP

TODO QUEDÓ EN CENIZAS

"Sabemos que tenemos que irnos pronto", relata con preocupación el mexicano, que llegó hace cuatro años a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

Los cuatro rentaban una pequeña casa de dos habitaciones en Altadena desde 2022 por 2.400 dólares. El mexicano dice con nostalgia que ese lugar se convirtió en "un dulce hogar", donde podían vivir en familia, ahorrar y tener la herramienta que utilizan en su trabajo de construcción. Pero todo quedó en cenizas.

¿Qué está pasando en Los Ángeles? Emergencia de incendios está lejos de superarse Leer más

Cuenta que en la noche del martes 7 de enero de 2025 la zona se había quedado sin energía, por lo que se fueron a dormir temprano, pero la alarma de los celulares los despertó en la madrugada.

"La casa estaba llena de humo, nosotros pensamos que teníamos que salir por eso, no porque hubiera un incendio", ahonda Benjamín.

Apenas pudieron alumbrar la evacuación con la luz de sus teléfonos dejando atrás la ropa, los ahorros en efectivo, las herramientas y los recuerdos que no podrán recuperar. "Se quemaron las fotos de mi papá que falleció hace 27 años. Mi hermano mayor perdió cosas de sus hijas, como las pulseras del hospital cuando nacieron. Es muy triste".

Pero el dolor de perder sus pertenencias ha sido opacado por la preocupación de encontrar una vivienda. Para Alejandro el problema es doble, su exesposa y sus cuatro hijas también perdieron su hogar y él debe ayudar a encontrarles un techo seguro.

A esto se suma que los mexicanos no han podido trabajar porque no tienen herramientas. "Sin dinero nadie nos va a rentar, además no creemos que podamos encontrar algo tan económico como lo que teníamos en Altadena, ahora todo va a subir", explica Benjamín.

Antes del siniestro, el alquiler de las casas de dos habitaciones en Altadena estaba entre los 2.995 a 6.500 dólares por mes, según Redfin.

Una vista aérea de casas junto a la playa destruidas por el incendio de Palisades a lo largo de la Pacific Coast Highway. AFP

PANORAMA PERFECTO PARA LA ESPECULACIÓN

Ben Affleck se muestra solidario con sus vecinos por los incendios en Los Ángeles Leer más

El mexicano está en lo cierto. Las denuncias por la especulación en el valor de los arriendos en Los Ángeles se han multiplicado en los últimos días a pesar que la declaración de emergencia impide los aumentos mayores del 10 %.

Tanto el fiscal de California, Rob Bonta, como el de Los Ángeles, Nathan Hochman, han dicho que perseguirán a los especuladores. Sin embargo, entre los inquilinos existen dudas porque en el pasado no se han impuesto castigos y no se ha podido extender el control de renta a ciertas áreas.

Los inmigrantes se muestran como los inquilinos más vulnerables en este desastre. "No va a ser fácil para estos trabajadores encontrar nuevamente una vivienda. Las autoridades no se pueden olvidar de ellos", dijo a EFE Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!