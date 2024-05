Macron reta a Le Pen a un debate antes de las elecciones europeas

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha retado a la líder ultraderechista Marine Le Pen a celebrar un debate durante la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio para intentar mostrar a los ciudadanos las incoherencias de su partido.

"Estoy a su disposición. La pelota está en su terreno", afirma Macron en unas declaraciones que publica en su web el diario Le Parisien.

"Si se piensa que es una elección en la que se juega una parte del destino de Francia, que es lo que yo creo, hay que debatir", añade el mandatario.

Eso sí, Macron solo está dispuesto a bajar a la arena ante Le Pen durante la campaña. "Después de la elección, el debate no tendrá interés: yo soy el presidente de la República", zanja.

Le Pen había dicho que quería debatir con el presidente tras las elecciones si Macron convoca comicios legislativos, ya que prevé una victoria en las europeas.

Para estas elecciones del 9 de junio, los sondeos de intención de voto asignan casi el doble de votos al ultraderechista Agrupación Nacional (RN) que al partido de Macron, Renacimiento.

Macron realizó las declaraciones al diario parisino en el avión que le traía de vuelta a París tras su visita relámpago a Nueva Caledonia del pasado jueves, en la que lanzó un proceso de diálogo para intentar acabar con los disturbios provocados por grupos independentistas, que han causado hasta ahora 7 muertos y daños por unos mil millones de euros.

El presidente francés señaló que busca ese debate para desenmascarar lo que califica de "ambigüedad cobarde" del RN, que considera peligrosa, como ocurrió durante la pandemia. "Queridos compatriotas, despierten y mírenlos de cerca", pide.

"Me sorprende hasta que punto ese partido político cambia de opinión continuamente. Querían salir del euro. Después, decían que no aplicarían los tratados (de la UE). Ahora no dicen nada de eso. Es una locura", insiste.

El pasado jueves ya hubo un primer debate televisado entre los delfines de Macron y Le Pen: el primer ministro Gabriel Attal por el campo gubernamental y Jordan Bardella, mano derecha de Le Pen.

Macron no pudo ver ese debate debido a que estaba en el largo viaje de unas veinte horas de retorno del Pacífico Sur, pero asegura que lo que le han comentado fue "bastante positivo" sobre el desempeño de Attal.

