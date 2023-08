Cuando Julio Nuño comentó su intención de visitar un ‘sauna’ en Caracas, su hermana respondió con un rotundo “no”, al pensar que pueda terminar en la cárcel, un miedo que se disparó para personas LGTBI+ luego de que, recientemente, 33 hombres fueran detenidos en un bar gay de Venezuela, lo que reforzó denuncias de este colectivo, que se siente víctima de “criminalización”.

En la calle, yo no he sentido tanto odio (...) A veces uno se expone. Yo grabo en la plaza o hago actividades y agarro taxi tarde y, de cierta manera, uno se expone, pero yo nunca he sentido ese odio como lo sentí dentro de ese calabozo.

Aisak Ovalles,

activista de derechos humanos,

artista escénico y drag queen