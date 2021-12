Por años la comunidad científica ha intentado descubrir la procedencia de rocas que muestran signos de actividad volcánica en Panamá, nación alejada de cualquier volcán activo.

Pero la respuesta a este fenómeno parecería estar resuelto con un reciente estudio publicado por la revista científica National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), que indica que estas rocas fueron arrastradas por el “viento de manto” a través de una especie de un “pasaje subterráneo” desde las islas Galápagos, a más de 1.609 kilómetros, en Ecuador, hasta Costa Rica.

Las piedras recuperadas en el centro de Panamá presentan una firma química correspondiente a la de la pluma del manto procedente de las islas Galápagos.

Los científicos esperan recopilar más datos para mostrar con exactitud hasta dónde se extiende la corriente de la pluma de Galápagos, esto ayudará a esclarecer todo sobre los procesos geológicos que ocurren en el manto de la Tierra.

Aunque existía la sospecha de que esto era posible, este trabajo presenta pruebas sólidas que conectan la huella geoquímica de la pluma de las Galápagos con los materiales del manto bajo Panamá y Costa Rica, probando el curso de una pluma del manto que fluye lateralmente a través de las partes superiores de la Tierra.

Según Cornell Chronicle, este descubrimiento podría transformar los conocimientos de los científicos sobre los procesos geológicos que tienen lugar debajo de la superficie de la Tierra, ya que advierte que los puntos calientes, como los que formaron las islas Galápagos y Hawái, no están fijos en su lugar.