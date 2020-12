COVID-19: vuelve la pesadilla a Italia con casi 1.000 muertos en un día

Vuelve la pesadilla a Italia, con casi 1.000 (993) muertos en un día, la peor cifra desde el inicio de la COVID-19.

Moderna dice que su vacuna contra la Covid-19 podría tener eficiencia prolongada Leer más

Giuseppe Conte, presidente del Consejo de Ministros de Italia, ha anunciado nuevas medidas, incluida la prohibición de los viajes interregionales en Navidad, ya que "todavía queda un largo camino para salir de la pandemia" y "la tercera ola podría llegar en enero", ha dicho .

"En un sistema democrático liberal no podemos entrar en las casas de las personas e imponerles limitaciones estrictas. Por eso solo podemos introducir una recomendación fuerte... Pedimos a todos, todos debemos respetarlo... Recomendamos fuertemente no recibir a personas que no estén viviendo con nosotros, sobre todo en estos tiempos que son los más conviviales", ha declarado Conte.

En el Reino Unido, el número oficial de muertos por coronavirus ha superado los 60.000, solo tres semanas después de alcanzar los 50.000. Pero la vacunación es cuestión de días. Empezará a principios de la semana que viene, tras convertirse en el primer país en aprobar la vacuna de Pfizer y BioNTech.

En Suecia, el Gobierno acaba de anunciar el cierre de los institutos, durante un mes, al agravarse la situación en esta segunda ola, que ya se ha cobrado más de 7.000 vidas. La medida entrará en vigor el lunes.

España sale de la zona de riesgo extremo, donde se encontraba desde el 27 de octubre. La incidencia ha caído a 240 contagios por 100.000 habitantes por primera vez desde el 14 de septiembre. Sube, sin embargo, el número de contagios, con más de 10.000 (10.127) este jueves. 254 personas han muerto en las últimas 24 horas.