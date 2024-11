Costa Rica eleva alertas por lluvias y recibe ayuda humanitaria de El Salvador

Costa Rica elevó este martes 12 de noviembre de 2024 las alertas a causa de las fuertes lluvias de los últimos días que se prolongarán durante esta semana y que han dejado hasta ahora 1.369 personas en albergues debido a las inundaciones, emergencia ante la que el país está recibiendo ayuda humanitaria de El Salvador.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró este martes alerta roja (máxima) para las provincias de Guanacaste y Puntarenas, ambas en el litoral pacífico, y naranja (alta) para el resto del país, con excepción de la provincia de Limón (Caribe) donde rige una alerta amarilla (intermedia).

La CNE informó que el patrón lluvioso se extenderá a lo largo de la semana y que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantiene el seguimiento de la onda tropical número 46 que tiene un alto potencial de evolucionar en un ciclón tropical sobre el Mar Caribe en los siguientes 7 días.

"Se espera que continúen las lluvias durante los próximos días, particularmente a lo largo de la vertiente del Pacífico costarricense. Adicionalmente hay una alta saturación de suelos en gran parte del país. Esta condición genera alta vulnerabilidad e incidentes como inundaciones o deslizamientos", explicó la CNE.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que este martes concluye una visita de dos días a Costa Rica, anunció el lunes el envío de un avión cargado de ayuda humanitaria que en un principio estaba destinado a colaborar con la atención de la emergencia por inundaciones causada por la dana en Valencia, España.

LLEGARÁ MÁS AYUDA

Bukele explicó este martes que España no está aceptando ayuda internacional de ningún país, por lo cual decidió enviar el cargamento a Costa Rica dividido en tres aviones pequeños, a lo que se sumarán en los próximos días 20 camiones con 400 toneladas de ayuda.

Este martes llegaron a Costa Rica los aviones con ayuda humanitaria, informaron ambos gobiernos.

"Hemos enviado misiones de ayuda a Turquía y quisimos enviar uno a España que no se pudo porque el gobierno no aceptó ayuda internacional, no a nosotros, simplemente no la aceptó de ningún lado; y nos sorprendió la velocidad con la que actuó el Gobierno (de Costa Rica)", declaró Bukele este martes.

Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó su "agradecimiento profundo" a El Salvador por la ayuda enviada "en una situación crítica con nuestro clima".

"Un abrazo fraterno del pueblo de Costa Rica al pueblo salvadoreño. Un abrazo por esa colaboración", dijo Chaves.

Desde la semana pasada las lluvias han causado inundaciones en las provincias de Guanacaste y Puntarenas, pero la emergencia se intensificó en los últimos días con la evacuación de 1.369 personas que permanecen en 27 albergues.

Las lluvias también han provocado deslizamientos de tierra sobre carreteras y viviendas en algunos puntos del país.

