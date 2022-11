El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este miércoles 9 de noviembre de 2022 de que no piensa negociar con los republicanos medidas que puedan provocar un nuevo aumento de la ya elevada inflación, ni renunciará a sus compromisos "históricos" en materias como la lucha contra el cambio climático.

Biden hizo este aviso en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca un día después de las elecciones de medio mandato, donde las proyecciones de los medios dan unos resultados muy ajustados para demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso, con ligera ventaja para los conservadores.

El mandatario asumió que tendrá que negociar muchas medidas con los republicanos en estos dos próximos años, pero recalcó que no va a cambiar la dirección de su política económica.

Y aunque admitió que no puede garantizar que los estadounidenses vayan a "librarse" de la inflación, cree que puede hacerse y que las medidas que está tomando su Gobierno van en la buena dirección, a la vista de datos como la reducción de los precios de la gasolina.

Así, recalcó que los votantes no quieren pagar más por los medicamentos y su Gobierno cumplirá con su compromiso en este ámbito, así como con medidas para afrontar el cambio climático recogidas en su ley para reducir la inflación.

Actuaciones que, insistió, no piensa cambiar si una eventual mayoría republicana en alguna de las Cámaras del Congreso se lo reclama. "No dejaré que pase", dijo, Biden, quien entre otras cosas insistió en que no apoyará bajadas de impuestos a las rentas altas y las grandes corporaciones.

Este jueves 10 de noviembre se conocerá la tasa de inflación en Estados Unidos en el mes de octubre. Este índice lleva bajando desde julio pero aún está en niveles muy altos, en el 8,2 % en septiembre.

La reserva federal ha subido los tipos de interés seis veces consecutivas para tratar de aplacar la inflación, que según todas las encuestas sigue siendo la principal inquietud de los estadounidenses.