Atentado en Magdeburgo: ultraderechistas clama por un cambio político

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) reunió este lunes 23 de diciembre de 2024 en Magdeburgo a miles de sus partidarios en un acto de homenaje a las víctimas del atentado que vivió el viernes esa ciudad del este germano y en la que su líder y aspirante a canciller, Alice Weidel, pidió un cambio político.

"Queremos que por fin en el país haya un cambio, para que por fin podamos vivir en seguridad; lo repito, queremos por fin que haya un cambio en nuestro país, porque queremos volver a vivir seguros, para que nunca más una madre tenga que estar de duelo porque haya perdido un hijo", dijo Weidel en uno de los momentos más aplaudidos de su intervención en Magdeburgo.

La política de AfD se refirió así a la familia del niño de 9 años muerto en el ataque del viernes, un atropello múltiple convertido en el peor ataque terrorista vivido en Alemania en los últimos años.

AfD reunió frente a la Catedral de Magdeburgo, la capital del estado federado de Sajonia-Anhalt, a varios miles de personas que aplaudieron las intervenciones de Weidel y otra media docena de figuras del partido, que quiso con este evento solidarizarse con las víctimas del atentado del viernes, en el que murieron otras cuatro personas y 200 resultaron heridas.

El acto de homenaje también contó con mensajes de carácter político, especialmente de los asistentes, que lanzaron gritos a favor de un endurecimiento de la política de inmigración como "¡Expulsar, expulsar!", entonado cuando Weidel y compañía aludieron a la situación migratoria del país.

El foco de quienes intervinieron, además de en el duelo por las víctimas, estuvo puesto en el hecho de que el detenido y autor del atropello múltiple del viernes en el mercado navideño era Taleb A., un médico psiquiatra saudí de 50 años que había llegado al país en 2006 y que había recibido el estatus de refugiado en 2016.

Velas en un monumento improvisado cerca del lugar donde se produjo un ataque con un coche en un mercado navideño en Magdeburgo, este de Alemania, el 22 de diciembre de 2024. AFP

PARA WEIDEL, EL AUTOR ES UN "ISLAMISTA"

Pese a que Taleb se definió como exmusulmán y crítico con el Islam -y a que había expresado simpatías hacia AfD- este hombre a ojos de Weidel era un "islamista lleno de odio hacia todo lo que nos une a las personas, a los alemanes y a los cristianos".

Weidel, que también pidió trabajo de las autoridades para aclarar cómo pudo ocurrir el atentado, aludió así a una motivación no confirmada por las autoridades, que aún investigan para aclarar por qué actuó el detenido el viernes.

"¡Hay que mandarlo allí de donde viene!", gritó en un momento del evento otro político de AfD que tomó la palabra, el diputado regional Hans Thomas Tillschneider.

Esas palabras también generaron gritos de "¡Expulsar, expulsar!" de los muchos presentes en una plaza a oscuras, bajo frías temperaturas y en parte alrededor de uno de los mercados de Navidad que permanecen cerrados en Magdeburgo tras el ataque del viernes.

Lejos de la tribuna, Jörg, un simpatizante de AfD, portaba un cartel en el que se leía escrito en inglés "sick of seeing my people killed" o "estoy enfermo de ver a mi gente asesinada".

"Vamos a lograr parar esta inmigración", dijo Jörg a EFE antes de que comenzara el acto, que terminó con una "marcha de duelo", liderada con varias personas portando velas y acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad.

