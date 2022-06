Semidesnudos y con un "performance" que consistía en un montaje de supuestos cadáveres en el centro histórico de Ciudad de México, activistas de la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) protestaron este sábado contra la crueldad hacia los animales.

"Que tu plato no sea una escena del crimen" se podía leer en una pancarta que protagonizó la protesta.

Con la apariencia de la escena de un crimen, los activistas de PETA Latino y Animal Héroes yacieron en el suelo simulando estar muertos dentro de siluetas dibujadas con tiza y con forma de ovejas, cerdos, peces y vacas.

Durante el "performance" decenas de personas se acercaron al lugar para conocer el motivo de la protesta.

Los integrantes de la protesta mostraron "cómo los animales sufren y mueren en la industria de la carne" y ofrecieron datos sobre la muerte de distintas especies.

"Millones de cerdos fueron asesinados en mega granjas industriales en 2021 y los peces son asesinados por asfixia o cortándoles las branquias mientras aún están conscientes", explicaron durante el "performance".

Además, explicaron que los animales son individuos que "sienten dolor y miedo", al igual que los humanos.

"Y, sin embargo, son separados de sus familias, hacinados en cobertizos inhóspitos y mutilados sin analgésicos”, dijo Alicia Aguayo, directora asociada de comunicaciones de PETA Latino en un comunicado.

PETA Latino hizo un llamado a la sociedad para que mantengan "las escenas de crímenes" fuera de sus platos al optar por comidas deliciosas sin animales.

La organización, cuyo lema dice en parte que “los animales no son nuestros para comerlos”, se opone al especismo, una visión supremacista del mundo.