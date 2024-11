Más de 500.000 personas participan en fiestas por caída del muro de Berlín

Más de 500.000 personas de todo el mundo acudieron hasta este domingo 10 de noviembre a los actos con los que la capital alemana celebra este fin de semana los 35 años de la caída del muro de Berlín.

Según informaron este domingo los organizadores de los actos programados con motivo de la caída del muro que marcó la Guerra Fría y la historia de Alemania, desde el primer día de las festividades, que comenzaron el jueves 8 de noviembre, "miles de berlineses" han visto los cuadros expuestos en lo que fueron cuatro kilómetros del recorrido de la destruida frontera artificial.

El "momento álgido" de las conmemoraciones fue el concierto simultáneo que ofrecieron el sábado en la capital 700 músicos convocados para tocar, entre otros, clásicos del rocanrol como 'People have the power' de Patti Smith o 'Rocking in the free world' de Neil Young, según los responsables de los actos festivos.

Las autoridades también participaron

El alcalde-gobernador de Berlín, Kai Wegner, se refirió a esas actuaciones como "un concierto grandioso" en una metrópolis que quiere ser "la ciudad de la libertad".

Las festividades del 9 de noviembre, día en que cayó el muro en 1989 tras 28 años de separación de la ciudad, terminan con otro concierto este domingo a las 19h00 GMT a cargo de la banda de punk rusa Pussy Riot, conocida por su carácter opositor al régimen de Vladimir Putin.

