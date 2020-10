El miércoles reinicia el juicio de peculado por el caso Singue

El miércoles por la noche faltaban solo dos testigos puntuales y pocos documentos para concluir la prueba que presentaba la defensa de Silvana Pástor, una de los 15 procesados por posible peculado en el caso Singue, cuando el juez Iván León suspendió la audiencia de juicio.

La decisión sorprendió a los defensores. Él dijo que había audiencias programadas. A Juan Pablo Albán, defensor de Pástor, la decisión le pareció ‘rara’ porque no se anunció fecha de reinstalación. Sin embargo, el viernes por la noche el juez notificó que el juicio se retoma el 28, a las 11:00.

“Mi lectura, puedo estar equivocado, es que como perciben que no hay un caso, que no han logrado acreditar la imputación que hicieron, no quieren perder dos casos al hilo”, señala.

El defensor se refiere al revés que recibió la Fiscalía en el caso Secom. Un tribunal de la Corte consideró que las pruebas no lograron demostrar que Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del correísmo, cometió peculado. La consecuencia fue la ratificación de su inocencia.

En el caso Singue, los defensores insisten en que hasta los testigos y peritos de la Fiscalía han declarado que no existió perjuicio para el Estado en el caso. La Fiscalía sustentó su acusación en un informe de Contraloría, actas, informes, entre otras pruebas.

Según la Contraloría en el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de Singue, en Sucumbíos, hubo anomalías en la negociación y firma de convenios. Entre los procesados están el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.