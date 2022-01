Entrevista a Vanesa Aguirre. Tiene 44 años y es presidenta de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y abogada por la Universidad Católica del Ecuador. Es Especialista Superior en Derecho Procesal y doctora por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

El contexto

La Comisión Calificadora para renovar la Corte Constitucional tiene un mes para acabar el concurso. El 10 será la impugnación. La prueba escrita esperan tener máximo hasta el 20, previo estará la valoración de méritos. Las comparecencias orales serán 24, 25 y 26. Habrá una fase de revisión y los resultados estarán el 7 de febrero.

La Corte Constitucional debe renovarse parcialmente en febrero. La Comisión, presidida por Vanesa Aguirre, lleva adelante el proceso de renovación que ha sufrido dos bajas: la renuncia de un comisionado y el desistimiento de un candidato.

- ¿Alcanzarán a terminar el concurso a tiempo?

- Estamos empeñados en eso. Apenas llegaron las impugnaciones nos dedicamos a ver a pesar de que la documentación era voluminosa. Para facilitar el trabajo me encargaron la elaboración de un informe de admisibilidad que luego fue puesto en conocimiento en la sesión del 28 de diciembre. Aquí nunca se ha hecho nada sin que los comisionados revisen antes la documentación. Trabajamos en equipo. Esa ha sido la forma para acelerar el trabajo.

- ¿Cuándo concluye el proceso?

- El 5 de febrero tenían que designarse los reemplazos pero ese día es sábado por tanto se trasladaría al lunes. Va a ser un mes de trabajo muy intenso, pero estamos organizados de tal manera que no vayamos a hacer las cosas atropelladamente.

- ¿Qué decir ante la renuncia del comisionado Oyarte y la del candidato Salim Zaidán?

- Me apena que nos haya dejado el doctor Oyarte, él es un profesional muy capaz y muy competente, tendrá sus razones, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, ese es el compromiso que asumimos y mal haríamos en seguir desgranando la Comisión por la renuncia de uno de sus miembros.

- ¿Han sentido presiones como sugiere el doctor Oyarte?

- Le puedo asegurar que a mí nadie me ha llamado, ni a mis compañeros. Hay una coincidencia por decirlo de alguna manera entre los motivos de las renuncias expuestas por el doctor Oyarte y abogado Zaidán. Eso para mí podría ser una presión, esta idea de que las cosas están mal hechas y un largo etc. que nosotros deberíamos renunciar, esa ha sido la sugerencia de renunciar y botar el trabajo hecho hasta aquí es una presión, pero no puedo decir que a mí puntualmente alguien me haya llamado. La suerte es que no tengo muchas relaciones ni vinculación política. No es mi interés en andar hablando de las cosas que hace la Corte Constitucional o de las cosas que podría haber hecho, así es que puedo garantizar que soy independiente.

- ¿Qué opina de las voces que piden la suspensión del proceso y lo deslegitiman?

- Es difícil quizás porque las personas no nos conocen o no quieren conocernos. Ya estuve en el anterior proceso. Creo que ese trabajo habla por mí. La legitimidad viene dada por la norma. El desarrollar un trabajo, un encargo de estos viene dado por la conciencia de que uno debe tener claras las reglas del juego y si no está de acuerdo no debe aceptar. Si observa o sospecha, en el momento en el que se presenta, debe salir y renunciar. No entiendo por qué esta renuncia del doctor Oyarte se da en un momento posterior a la observancia de esta falta de requisitos de la que él ha venido hablando, justamente siendo él quien hizo los informes para la Comisión. Lo propio podría suceder con el abogado Zaidán. Si él pensaba que es un concurso para favorecer a los más relacionados, pues no debió haber aceptado desde el inicio integrar la terna.

- ¿Aceptaron a candidatos que no cumplían los requisitos?

- Ya no están esos candidatos. Una declaratoria de desierto el concurso nos impuso volver a cero para repetir las cosas. Esperábamos que los perfiles sean mejores, pero una vez que se remiten las nuevas ternas se repiten dos nombres que ya fueron excluidos. Uno quiere contar con mejores perfiles, pero no creo tampoco que esté bien denostar los nombres de los candidatos hasta antes de ver cómo están esas pruebas.