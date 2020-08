El Legislativo exige el retiro de la flota china de las aguas cercanas a Galápagos

Un anuncio que trajo cola. El canciller Luis Gallegos, en la Comisión de Desarrollo Económico, reveló que China ha aceptado una moratoria en la pesca en la que cesarán las operaciones. Agregó que ese país reconoce a Galápagos como una importante reserva y patrimonio natural de la humanidad y acepta negociar una solución inmediata y permanente, sin precisar fecha alguna de cuándo se deberá cumplir esta moratoria.

Sin embargo, el embajador de Ecuador en Pekín, Carlos Larrea, en declaraciones a EFE, fue más específico. Afirmó que China comenzará el próximo 1 de septiembre una moratoria de pesca de tres meses en las aguas internacionales frente a las costas de las ecuatorianas islas Galápagos.

Este anuncio no cayó bien entre los asambleístas de distintas tiendas políticas. Ellos son del criterio de que la moratoria debe ser inmediata, y que los barcos abandonen las aguas cercanas a Galápagos.

“Me extraña muchísimo que el canciller quiera engañar a los ecuatorianos dándoles este tipo de información. Es como decir que les va a regalar el paraguas cuando ya es verano. Lo lógico era que el Gobierno de China, de manera inmediata, pare la pesca y los barcos retornen a ese país, porque al terminar agosto ya estarán con las bodegas llenas, y tengo la seguridad de que en los primeros días de septiembre ya tenían programado su retorno”, declaró el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Flores.

Para el asambleísta César Rohon (PSC), la moratoria para septiembre no tiene ningún sentido, es una falta de compromiso y seriedad en lo que respecta a cómo se tiene que tratar un tema de esta naturaleza, toda vez que en el marco de la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) las flotas que operan en el Pacífico sur “estamos ya en el proceso de veda de 72 días, esto es, agosto, septiembre y parte de octubre”, dijo Rohon.

El asambleísta Fafo Gavilanes (AP) coincide en que la suspensión de la pesca por parte de la flota extranjera debe ser inmediata, y que el Ecuador exija, como Estado, que esta se cumpla. Esta posición está respaldada por la resolución aprobada por el pleno de la Asamblea.

“Respecto al supuesto acuerdo con el embajador de China, creo que no puede ser real, debido a que no se conoce si la flota pertenece al Estado, como para que haya un acuerdo de Gobierno a Gobierno; o (si los barcos) son de empresas privadas, con las que tocaría llegar a un acuerdo entre el Gobierno y esas empresas. Retirarse en septiembre es un absurdo. O hay el acuerdo o no hay el acuerdo”, argumentó el legislador René Yandún.