El presidente de la República, Guillermo Lasso, adelantó a los ciudadanos que no decretará el confinamiento ante los casos de la variante ómicron que ya son 22 a nivel nacional, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública. "No habrá confinamiento. Lo que recomiendo a los ecuatorianos en estas fiestas, no queremos dañárselas son fiestas de familia, mantener la distancia social, usar al mascarilla, lavarse las manos con frecuencia, usar alcohol. No se confíe. Lo que el ómicron está demostrando es que tiene un alto nivel de contagio", comentó el presidente en una entrevista hoy 21 de diciembre de 2021.

Lasso adelantó que en los centros comerciales y lugares públicos se exigirá el carné de vacunación como requisito para ingresar. Instó a los ciudadanos que no se ha aplicado la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a que lo hagan, así a aquellos que no se han inoculado la segunda dosis. E invitó a quienes ya han cumplido los seis meses de haberse vacunado la segunda dosis, a que se apliquen la de refuerzo.

El 86 % de los ecuatorianos, según dijo, se han aplicado una dosis de la vacuna; el 76 % se han aplicado la primera y segunda dosis; y 800.000 ecuatorianos se han aplicado la dosis de refuerzo. "Tenemos todas las vacunas necesarias para vacunar a quienes no lo han hecho con la primera y segunda dosis. A los que se han vacunado con la primera dosis le ha falta, a cerca de 1,4 millones de ecuatorianos, la segunda dosis. Tenemos suficiente vacunas para el refuerzo. Por lo tanto no nos confiemos".