Sentado, esperando la conexión, Julio Londoño Paredes, militar en servicio pasivo y diplomático colombiano, atiende a Diario EXPRESO por videoconferencia para conversar sobre los episodios inéditos en la ola creciente de violencia en Ecuador y compartir la experiencia de su país en la lucha contra el crimen organizado.

¿Cómo Colombia observa a Ecuador? ¿Cree que estamos siendo un espejo de la violencia que ustedes vivieron?

Le tengo un enorme afecto. En términos generales, la evolución que ha tenido la situación en Ecuador es realmente sorprendente porque hace algún tiempo se caracterizaba por ser un país pacífico y tranquilo. De un momento para otro la situación ha cambiado de manera dramática. Mi impresión es que todo esto es secuela del narcotráfico...

¿Cómo esto afecta?

Ecuador no es, como se creyó en su momento, una isla de paz frente a dos estados que han tenido el problema de la producción de coca y del narcotráfico, en el caso de Perú y Colombia. El Ecuador se descuidó durante muchos años...

Desde hace al menos cuatro años ha sido usual reportar cuerpos mutilados, coches bomba, sicariatos e, incluso, recientemente hubo el caso de un hombre con explosivos pegados a su cuerpo. ¿Cómo interpretar tanta violencia?

Son mensajes para la sociedad y, en particular, para el gobierno. El mejor ejemplo está en México. Los carteles de la droga han tenido a ese país en jaque y tienen un situación muy similar a lo que pasa en Ecuador. También en Colombia se han presentado problemas muy complicados. En esto solo hay una alternativa que es ver cómo se lucha en conjunto contra el narcotráfico, que es un problema transnacional.

El discurso oficialista ha declarado al narcotráfico como un problema del Estado, sin embargo, también la clase política está en otras cosas. ¿Cómo luchar estando divididos?

Es muy complicado y es el reto. No solo es un tema de Ecuador, sino que en todo el mundo hay criterios diferentes sobre cómo se debe manejar y cuál es la política que hay que seguir en contra de las drogas y el terrorismo. Además, el narcotráfico conlleva a otros problemas que no se limita a la violencia, sino también a la corrupción que corroe todos los estamentos nacionales, incluyendo a los políticos, policía, Fuerzas Armadas y se vuelve un círculo vicioso.

Se intensificaron las acciones entre Colombia y Ecuador contra las disidencias en la frontera. Mauricio Dueñas Castañeda

La Lucha contra el narcotráfico no solo se emprende con accioens policiales o armadas. La inversión social en las zonas conflictivas es el primer paso.

¿Qué tan vital es que el narcotráfico tenga influencia en los estamentos políticos?

Es inevitable y sucede en todas partes. Es el círculo vicioso de la corrupción que también genera violencia y venganzas personales. Es un tema que hay que luchar con otros estados, pero también crear consensos nacionales para enfrentar un tema que afecta a todo un país.

¿Cuáles son las condiciones mínimas para empezar una lucha efectiva en contra del crimen organizado?

En el caso de Colombia, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos concertó un acuerdo de paz con las FARC, que era el movimiento guerrillero más importante del país y que estaba involucrado en asuntos de narcotráfico. El gobierno actual ha tomado la decisión de llegar a la paz total, que involucra a grupos que no hayan tenido vinculación efectiva con el narcotráfico, sino que tiene una raíz política.

¿Una vía de solución es el diálogo con estos grupos?

No exactamente. Aunque hay personas que sí consideran que se debe dialogar con ellos, la mayor parte de la opinión pública no está de acuerdo con eso. En México se ha hecho eso y los resultados no son palpables todavía. Eso es más una decisión de cada Estado. Las acciones fluctúan entre la línea que sigue El Salvador, pasando por las que siguen México, Colombia y Perú. Es decir, no hay una fórmula generalizada para esto.

¿Por dónde empezar?

La inversión social es básica y fundamental. Esto no solo se soluciona con acciones policiales o armadas, aunque se debe actuar en ese sentido también. Sin embargo, los primeros pasos son identificar las zonas conflictivas y trabajar en la inversión social, en especial, con las personas con menos recursos.

¿Cuál fue la clave de Colombia para iniciar su lucha contra el crimen organizado?

Simplemente el país estaba contra la pared. Los carteles de la droga, a base de atentados y asesinatos selectivos, tenían en jaque a la opinión pública y a la población. Llegó un momento en que la gente y el país reaccionaron ante esto y los gobiernos empezaron a tomar medidas con la cooperación internacional. Sin embargo, eso no solucionó el problema, sino que los carteles se multiplicaron en grupos más pequeños con una modalidad completamente diferente. Ya no son estáticos, van evolucionando y con una enorme rapidez. Hay que estar alerta de cómo evolucionan para combatirlos.

¿Qué pueden hacer los ecuatorianos mientras se avanza en el frente social?

Hay que recordarles el sentido de patria, la obligación que tienen con sus familias y que, naturalmente, hay que salir de la mejor forma de una lucha difícil como la de esta clase. De otra manera, en Ecuador, como podría pasarle a otros países, se vendría abajo todo el trabajo.

Contexto. Ecuador cerró el primer trimestre del 2023 con más de 1.500 muertes violentas, un 60% más que en el mismo período de 2022. Además, recientemente presenció la imagen inédita de un hombre, que previamente había sido secuestrado, con explosivos pegados a su cuerpo.

