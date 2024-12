El juicio político a Arrobo se retomará el viernes 13 de diciembre del 2024

La Asamblea intentará por segunda ocasión concretar el juicio político en contra de la exministra de Energía de Daniel Noboa, Andrea Arrobo. El Pleno fue convocado para sesión el próximo viernes 13 de diciembre del 2024 y se incluyo ese punto en el orden del día.

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, hizo la convocatoria para la continuación de la sesión 986 del Pleno. Será a las 09:00 y, después del Himno Nacional, es el segundo punto en el orden del día.

La sesión continuará después de que el pasado miércoles, 4 de diciembre del 2024, la misma Veloz, en un gesto poco común en anteriores juicios políticos, decidió suspender el punto porque Arrobo no asistió al Parlamento.

Todo cambió la noche anterior a su juicio, cuando la exfuncionaria publicó una carta en la que, entre otras cosas, decía tener chats con el presidente Daniel Noboa en los que alertaba sobre la verdadera situación energética del país.

Entre las bancadas, eso marcó el debate durante el miércoles pasado. Bloques como Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el mismo Construye, que impulsa el juicio político, se mostraron de acuerdo con la suspensión para garantizar la seguridad de Arrobo y que esta asista al Pleno.

Hasta el momento no existe una confirmación sobre si la exministra asistirá el próximo viernes. Hay que tomar en cuenta que en su carta, Arrobo dijo que su comparecencia no era necesaria y, para que el Pleno tome una decisión, se podía tomar en cuenta los descargos que envió a la Comisión de Fiscalización.

La carta de Arrobo

La noche del 3 de diciembre, en su cuneta de X, Andrea Arrobo publicó la misiva en la que anticipaba que no acudiría a la Asamblea. Mencionó que no lo hacía por falta de argumentos sino por temor a las represalias.

"Quisiera dirigirme al Pleno de la Asamblea Nacional y pararme frente a los 137 asambleístas para contarles la verdad, pero no puedo hacerlo. No es la falta de argumentos lo que me detiene, sino el temor a represalias devastadoras", escribió.

Respecto a los chats con Noboa, Arrobó señaló: "Si le enseño al país los chats entre el presidente de la República y yo [...] entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado".

Veloz dijo el miércoles pasado que la Asamblea entregaría todas las garantías para que Arrobo asista. Añadió que, en caso de tener los chats, la exfuncionaria de Noboa debía presentarlos para que el Pleno decida sobre el futuro en su interpelación.

