Juan Carlos Faidutti: “China, nuestro mayor acreedor, dirá que no viola las aguas”

Poco puede hacer el Ecuador para frenar la depredación de los recursos marinos en las cercanías de Galápagos. El internacionalista Juan Carlos Faidutti indica por qué.

— Todos los años una flota de barcos chinos llega a las inmediaciones de Galápagos. ¿Cómo detener la depredación? ¿Quién no está actuando?

— En esta ocasión la flota china se ha cuidado de no ingresar a la Zona Económica Exclusiva, donde el Ecuador ejerce soberanía económica sobre la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos, del lecho y el subsuelo del mar y las aguas suprayacentes. En la ocasión anterior, la Armada detuvo a un barco chino que violó esa zona.

— La Armada dice que no puede hacer nada si los barcos están fuera de las 188 millas de Zona Económica Exclusiva. ¿Qué cabe hacer?

— Efectivamente, ese es el problema. En este caso los barcos chinos no han ingresado a nuestra Zona Económica Exclusiva, pero se han situado cerca de ella, por donde transitan las especies migratorias que vienen del sur. El Gobierno ecuatoriano ha designado una comisión mixta para que defienda los intereses de las islas Galápagos y el canciller ha ofrecido hacer gestiones ante el Gobierno chino, nuestro mayor acreedor, quien seguramente contestará que su flota no está violando las aguas ecuatorianas.

— ¿Está fallando la diplomacia?

— Creo que se han olvidado recurrir a los organismos internacionales que defienden la contaminación ambiental. Los barcos chinos arrojan sus desperdicios y combustibles que envenenan las aguas del mar y matan a las especies. En ese caso el Gobierno chino tendría que acatar las normas de esos organismos.

— Para que una flota permanezca tanto tiempo en ese lugar requiere abastecimiento de combustible, agua, víveres. ¿Alguien debe otorgárselos?

— Puede ser un nuevo acto de corrupción y lo que debe hacer el Gobierno es investigar, quién abastece a los barcos chinos, qué autoridad dio la orden de zarpe, porque se trata de una grave falta la cometida. Es casi seguro que el combustible fue adquirido ilegalmente y no se han cobrado los precios internacionales.

— Hace más de un año, se dijo que el abastecimiento de combustible lo hacía un barco de bandera ecuatoriana.

— Si fue así, debió haberse investigado si esos barcos tenían orden de zarpe para realizar ese abastecimiento. Si no la tenían debe sancionarse a los dueños de las naves y enjuiciar a las autoridades que dieron la orden de zarpe.

— ¿Dónde queda la Convemar en este caso?

— La Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar) está considerada la Constitución de los mares. Con ella se puso el ordenamiento de la utilización y aprovechamiento de los mares, que ocupan las tres cuartas partes de nuestro planeta. Fue un acierto adherirnos a ella. Más de 160 Estados la conforman y los que no lo han hecho, la respetan. En este caso, China también es miembro de la Convemar. Ciertos patrioteros la han considerado como una extensión del mar territorial. Jamás hubo la intención de extender el mar territorial.

—Hace años que Ecuador habla de hacer estudios sobre la plataforma submarina, algo que indique que tenemos más mar para explotar que el ya existente. Aún no se ha hecho nada.

— La plataforma continental que no tiene nada que ver con el problema de los barcos chinos es una zona submarina situada entre la costa y el lugar que se produce el marcado aumento de la pendiente, que va a las grandes profundidades. Esta se produce por lo general a unos doscientos metros de profundidad. En la plataforma continental , que puede extenderse hasta 350 metros , el Estado ejerce soberanía económica. En el caso del Ecuador, en nuestras costas casi no existe pero se sostiene que en las Islas Galalágos podría extenderse más allá de las 200 millas. Para que sea reconocida esta extensión debe ser calificada por La "Comisión de Límites de la Plataforma Continental”, organismo que depende de la Autoridad de los Fondos Marinos. Entiendo que algo ha hecho INOCAR, pero considero que si no lo ha hecho, han cometido el error de no valerse de los servicios de este organismo internacional que posee los mejores técnicos y geólogos del mundo y que dan asistencia gratuita a los países que la piden. Además, el problema no existe en extenderla sino de empezar a su explotación ya que es rica en minerales y otras especies marítimas.