Contexto:

Surgen más voces proponentes del Federalismo en Ecuador, el catedrático expone que solo en Estados Unidos y Suiza funciona el sistema como debe de ser. Su planteamiento es volver a los orígenes como en 1820 con tres regiones divididas en: Guayaquil, Quito y Cuenca.

El federalismo, lejos de ser la respuesta a la transparencia Leer más

- ¿Por qué es necesario el federalismo?

- Porque el centralismo es absorbente, abusivo y discriminador, todo se hace y se deshace en Quito, no tengo nada contra de los quiteños, pero el sistema los ha acostumbrado a que solo ellos aprueban y le dan todo y no solamente los quiteños, sino a quienes también van allá y se quedan.

- ¿El Ecuador está preparado para aplicar el federalismo?

- No se necesita estar preparado. Estados Unidos no estaba preparado cuando nació la primera constitución federalista en 1787. No tienes que prepararte, es agruparte según tus costumbres, geografía, economías y más. Es un sistema que busca regularte con leyes de acuerdo a tu forma de vivir.

- Pero, ¿por qué no hacer reformas electorales para mejorar el mecanismo de designación, jurisdicción y competencias?

Debemos volver a la historia, propongo tres regiones que se llamen: Guayaquil, Quito y Cuenca; las demás provincias se pueden anexar a ellas, se lo puede conversar.

- Porque lo que tenemos hoy son nombres y etiquetas, todavía los que dicen ser descentralizados dependen de lo que diga Quito ¿Cuántas veces no se han hecho cambios a la ley y sigue igual o peor la burocracia?

Paco Moncayo: “Jaime Nebot propone el federalismo para ganar votos” Leer más

- ¿Qué federalismo propone?

- Ecuador debe dividirse en 3 Regiones: Guayaquil, Quito y Cuenca, tomando los antecedentes históricos, a partir del 9 de Octubre y del 8 al 11 de Noviembre de 1820. En la colonia ya existía la provincia libre de Guayaquil, integrada por Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Manabí. Después en conversaciones se ve qué provincias se unirían a las regiones de Cuenca y Quito.

- Pero debe existir cosas en común, somos un país.

- Con las minas y el petróleo no hay problema, porque son recursos que pertenecen a todos. Las Fuerzas Armadas, el servicio exterior y la moneda. Con el resto cada quién funciona como le parece.

- El centralismo no es solo trámites en la capital, sino en instituciones de las ciudades.

- Es que vamos a tener competencias para resolver todo en el mismo territorio y se va a usar la lógica y el sentido común para no entorpecer las cosas.

Las minas y el petróleo no hay problema, porque son recursos que nos pertenecen a todos, las Fuerzas Armadas, el servicio exterior y la moneda deben ser común.

- ¿Cuál sería la forma de aplicarlo en el país?

- De acuerdo a la Constitución somos un estado unitario y centralista, pero en los artículos tenemos divisiones en parroquias, cantones y provincias, pero también dice es inconstitucional el abuso y el discrimen. Bueno, los legisladores y políticos están para eso, pueden ver el mecanismo y hacer valer las regiones.

El federalismo en Ecuador, un camino largo y complejo por recorrer, sostienen constitucionalistas Leer más

- ¿El centralismo intentará seguir dominando?

- No, el régimen federal tiene su ejecutivo, legislativo y judicial, y quedaría para cada uno cómo resolver, eso sí, habrá una Corte Suprema para el país como es Estados Unidos y Suiza.

- Primero, ¿no se debe atender la seguridad, salud y educación?

- Es que esos problemas los tiene que resolver cada región porque son diferentes. Vuelvo al abuso y discrimen porque obliga al resto hacer las cosas como ellos quieren.

- Más rápido es hacer reformas para corregir los errores del sistema de Gobierno.

- Va a seguir el problema por el sistema unitario. Puede ser el presidente que sea el mejor del mundo; o los mejores asambleístas, pero siempre habrá el abuso y discrimen. Usted cree que todos esos burócratas saben lo que pasa en Tosagua, Machala, Shushufindi y lo que se resuelve no se ajusta a la realidad de todos.

Jaime Nebot plantea el federalismo como sistema político para mejorar las oportunidades locales Leer más

- Se cuestiona que no ha funcionado en Argentina, México, Brasil u otros países.

- Los únicos que funcionan como debe de ser son EE.UU. Y Suiza porque existe descentralización política y porque todas las competencias las tiene cada parte federal.

- ¿Pero hasta que pase, demorará mucho tiempo?

- Ya la gente está hablando del tema y poco a poco la curiosidad va haciendo que se pueda lograr. El federalismo es lo contrario al centralismo, donde en muchas partes se toman decisiones y está bien, es soberano.

- ¿Ecuador va a ser federalista sí o no?

- No lo sé, me gustaría que lo sea, trataremos que lo sea.

- ¿Con quién?

- Con políticos no, con académicos, profesionales. Que los ciudadanos en general entiendan el tema; que estás al lado de la autoridad, de simplificar trámites. Eso es libertad.

- ¿La aceptación puede darse en Guayaquil, pero en otros lados no les preocupa la modalidad?

- Por eso hice un libro, para que lo aprendan todos de forma sencilla qué es un Estado federal dentro de un Estado de derecho. Ahí explico para que no sea como señalan a Argentina, México, Venezuela. Es descentralización política total y todas las competencias para cada región federal y nadie tendrá problemas porque sus leyes son de acuerdo a sus realidades.