Inconformes con las clases virtuales, pero temerosos de volver y contagiarse

El virus es letal. Por ello, si se pudiera garantizar la seguridad de todos los estudiantes, sí se podría volver a clases presenciales; en caso contrario, no.

Sí quiero volver a clases presenciales, pero tal como está la pandemia, no lo veo necesario. Contagiarme es lo que más temo en este momento.

Los adolescentes no están conformes con la modalidad virtual y coinciden en que es mejor la educación presencial. Pero por encima del deseo de volver, en la mayoría subsiste el temor a contagiarse o a enfermar a sus familiares.

Aunque el Gobierno autorizó clases presenciales en 1.301 establecimientos educativos desde el 7 de junio, en la práctica, más de 4,4 millones de alumnos siguen estudiando mediante aulas virtuales o simplemente a través de instrucciones enviadas por WhatsApp, como ha contado este Diario.

Las autoridades alegaron haber aprobado las solicitudes sustentadas en un plan elaborado y consensuado entre directivos y padres de familia, según establecían los requisitos.

Este Diario buscó también el criterio de los principales protagonistas: los estudiantes, a través de chicos de 14 a 17 años, de los cursos superiores.

Aunque se trata de un sondeo informal y limitado, halló como denominador común un temor a contagiarse o a contagiar a sus familiares, a pesar de que todos reconocen que es mejor la educación presencial que la virtual, de la cual están inconformes o cansados.

Creen que la situación de la pandemia continúa siendo grave y que, por tanto, no hay condiciones seguras para volver.

“La enseñanza virtual no se compara a la presencial, por ese lado sí quisiera volver. Sin embargo, por el temor al contagio, no”, dice Luisa, de 17 años y en Tercero de Bachillerato.

Miriam Álvaro, psicóloga educativa, ve en ello el impacto emocional sufrido por chicos que han perdido a algún familiar durante la pandemia o que han vivido el drama de la búsqueda infructuosa de medicamentos o cupos en hospitales.

Y acota que esto ha sido mayor en hogares de escasos recursos o clase media, que constituyen el grueso de la población de los planteles públicos y particulares populares, que aún siguen en la virtualidad.

Puede que el retorno tenga ventajas, como más interacción entre profesor y estudiantes. Pero no creo que sea necesario en este momento.

Yo no quiero volver. Es necesario, sí, pero siento que aún no es hora porque aún hay gente contagiándose y también tengo temor a contagiarme.

No quiero volver a las clases presenciales. Las clases virtuales no me parecen muy cómodas, pero es lo que va a tocar. Tengo miedo a contagiarme.

Alicia, 15 años, I de Bachillerato