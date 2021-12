En las calles el tema del momento es la nueva variante de la COVID-19 que ya se encuentra en Latinoamérica y el temor se apodera de las personas al imaginar que esta nueva mutación del virus ingrese al país, sin embargo es poco el conocimiento que demostraron los consultados por EXPRESO sobre lo que sabían sobre la variante ómicron.

“No sabemos de los síntomas, pero sabemos que está cerca. Sí me preocupa, debemos cuidarnos todos”, es lo que comentó Carmen Cotera, una mujer que hacía fila para entrar a un supermercado ubicado en la vía a Daule. Su respuesta es una muestra de las que llegaron después. La ciudadanía está preocupada por lo que han escuchado en medios, pero lo que se sabe es realmente poco.

Algunos están tan desorientados que incluso afirman que la variante ha llegado al país. “Dicen que está peligrosa, que en Quito ya está esa nueva variante”, expresó Elva Bajaña, una mujer de tercera edad que después admitió no haberse informado mucho sobre el tema.

En contraste, para otros no hay que preocuparse. “Llegará en cualquier momento, así como la delta. Es cuestión de tiempo nada más. No me preocupa la COVID, la verdad yo estoy muy tranquilo”, expresó Carlos Lara, mientras terminaba de embarcar sus compras.

La doctora Bianca Lavaye es muy franca y considera que no estará lejos la llegada de ómicron. “El ingreso es muy probable, principalmente, si no se tienen los controles en las fronteras y aeropuertos”.

Además menciona que habrá que tener mucho cuidado, ya que la considera una amenaza desconocida. “No se conoce si esta variante es resistente a la inoculación o si es más contagiosa a las variantes anteriores. Hay que esperar a los nuevos estudios”, concluyó la especialista. Antes de conocer la existencia de ómicron, las autoridades de Salud ya habían advertido a los ecuatorianos sobre un repunte de casos en referencia a los últimos dos meses.

Para finales de octubre la cifra oficial entregada por parte del COE Cantonal era de 40 pacientes en salas UCI en los hospitales públicos y privados, sin embargo esa cifra se duplicó al finalizar noviembre.

Asimismo el promedio de fallecidos en octubre era de 1 por día, pero según el último reporte oficial la cifra se elevó a 2 diario.

Lavaye asevera que se debe mantener la rigurosidad a la hora de prevenir más contagios. “No se pueden omitir los protocolos y ahora deben ser más exhaustivos para evitar la propagación de contagios como ha ocurrido con las variantes previas”, puntualizó.

Algunos países en Europa ya han tomado medidas de precaución muy severas y a la vez, hay personas que consideran que el virus no ha mutado y todo es lo mismo. “Yo creo que es el mismo COVID, pero solamente le cambian el nombre. Es la misma vaina. Yo no veo ningún cambio“, sentenció un tanto molesto César Marcillo, mientras se alistaba para continuar su jornada en una compañía de taxis.

Él es de los pocos en quitarle hierro a la alerta levantada. “Me preocupa bastante porque es algo nuevo y presenta síntomas diferentes que se pueden confundir con otras enfermedades”, mencionó Nathaly Corella, una madre de familia que salía de realizar compras junto con su familia. No supo precisar qué síntomas son diferentes en ómicron respecto de las variantes anteriores.

Lo poco que se sabe es que hay que esperar para ver cómo evolucionan los casos y si presenta resistencia a las vacunas. Ya está en Estados Unidos y, en América Latina, el primer país en detectar un caso fue Brasil. Hasta el cierre de esta edición solo se confirmaron tres casos; un hombre de 41 años, su esposa de 37 y un hombre de 29. Todos recién llegados de países de África. Ecuador ha vetado la llegada de pasajeros de Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, Eswatini y Namibia a partir de este 1 de diciembre.