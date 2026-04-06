Feriado de Semana Santa en Ecuador: 645 detenidos y recuperación de vehículos robados

El feriado de Semana Santa 2026 estuvo marcado por un amplio despliegue policial que derivó en la detención de 645 personas y el decomiso de drogas, armas y vehículos. Las acciones se desarrollaron entre el jueves 2 de abril y la madrugada del lunes 6 de abril, periodo en el que se concentró una alta movilidad ciudadana hacia destinos turísticos y vías principales.

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Durante esos cuatro días, la Policía ejecutó 5.023 operativos en distintos puntos del país, con énfasis en carreteras, zonas urbanas y áreas de alta concentración de visitantes. Las intervenciones no solo estuvieron enfocadas en el control del tránsito y el orden público, sino también en frenar delitos vinculados al microtráfico, portar armas y la circulación de bienes de origen ilícito.

Según el balance preliminar, 61 vehículos y 75 motocicletas reportados como robados fueron recuperados, mientras que otros 195 vehículos y 451 motocicletas quedaron retenidos para fines investigativos. Estas cifras reflejan, además del control preventivo, un aumento de procedimientos derivados de alertas ciudadanas y patrullajes focalizados.

La Policía ejecutó 5.023 operativos en distintos puntos del país Cortesía

Uno de los ejes de control estuvo en la seguridad vial.

Cerca de 1.920 policías fueron asignados exclusivamente a este ámbito, lo que permitió la detención de 42 personas, nueve de ellas con órdenes de captura vigentes. Los controles se concentraron en carreteras con alta afluencia de viajeros, donde se realizaron revisiones de documentación, pruebas de alcoholemia y verificación de antecedentes.

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En el componente investigativo, los operativos dejaron el decomiso de más de una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización —1.034,68 kilogramos—, además de 97 armas de fuego y 426 armas blancas. Parte de estos hallazgos se produjo en controles interprovinciales y allanamientos derivados de información previa sobre expendio de droga y porte ilegal de armas.

El feriado también sirvió como escenario para reforzar la vigilancia territorial en playas, centros religiosos, parques y eventos masivos, espacios que tradicionalmente concentran grandes flujos de personas y donde suelen incrementarse delitos oportunistas como robos y estafas.

Como complemento a los operativos físicos, durante el feriado se activó a nivel nacional el sistema de códigos QR de Proximidad Comunitaria, una herramienta que permitió a los ciudadanos reportar de forma directa delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas y desapariciones. Este mecanismo fue utilizado como un canal adicional de alerta temprana y canalización de denuncias.

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