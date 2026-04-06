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Salinas, entre los balnearios más visitados en este feriado.
Salinas, entre los balnearios más visitados en este feriado.Joffre Lino / Expreso

El feriado de Semana Santa dejó ingresos diarios por $ 16,5 millones

La movilización de viajeros impactó en los niveles de ocupación hotelera y el gasto turístico, según el Gobierno

El reciente feriado nacional, por Semana Santa, dejó resultados que, a ojos del Gobierno, hablan de una fuerte reactivación de la demanda en el sector turístico. La movilización de viajeros fue intensa en todo el país, con un impacto directo en la ocupación hotelera y el gasto turístico.

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Según el ministro de Producción, Luis Alberto Salvador, la ocupación promedio alcanzó el 40,3%, superando el 36,7% registrado en 2025, un crecimiento relevante considerando que este año hubo un día menos de feriado. Lo que sugiere, una mayor eficiencia en el uso del tiempo de descanso y una mejor disposición al gasto por parte de los turistas.

¿Qué destinos recibieron más turistas?

Durante este periodo, el gasto turístico alcanzó los $ 49,5 millones y se registraron 743.600 viajes a escala nacional.

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Los balnearios y zonas de la Amazonía tuvieron ventaja. Santa Elena lideró con una ocupación del 72,4%, seguida por Galápagos con 63,4% y Napo con 56,5%, evidenciando así una preferencia por los turistas por las playas, naturaleza y experiencias.

Más gasto en menos tiempo: una señal de recuperación

En términos económicos, el feriado también dejó cifras de ingresos alentadoras. El gasto diario, según el ministro,  alcanzó los $ 16,5 millones, equivalente a $ 66 por turista, ubicándose entre los niveles más altos registrados en este tipo de periodos.  

Según el Ministerio, Pichincha lidera el nivel de gasto con $ 11 millones, seguida de Santa Elena con $ 6,6 millones, Azuay con $ 5,4 millones, Galápagos con $ 4 millones y Tungurahua con $ 3,8 millones.

Uno de los datos más llamativos fue el desempeño de destinos menos tradicionales. Zamora Chinchipe registró un crecimiento del 106% en gasto, seguido por Esmeraldas con 97% y Cotopaxi con 95%. 

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