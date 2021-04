Un fallo constante al asegurar bienes del Estado

Es un canal de irregularidades, lo dicen las entidades de control. Asegurar los bienes del Estado se ha convertido en una actividad que constantemente presenta novedades que son ventiladas en cortes judiciales.

En los primeros meses del año saltaron alertas grandes por su costo y por las novedades que detectaron los proveedores, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y los medios de comunicación.

A finales del año pasado, por ejemplo, EXPRESO publicó la serie de anomalías que rodeaban el concurso de Petroecuador para asegurar sus bienes. Se declaró una emergencia que no pudo ser justificada y se entregó el contrato a Hispana de Seguros y Latina. Esa adjudicación fue anulada pero, hasta la fecha, no se consigue un nuevo asegurador porque la petrolera sigue ampliando el servicio de Seguros Sucre. Esa aseguradora -que cuenta en su mayoría con capital estatal- no ha ganado un concurso con Petroecuador desde 2016.

El proceso con Hispana y Latina, pese a que no prosperó, sí se llenó de críticas que aún son investigadas. El 25 de febrero, el Sercop envió una comunicación a Gonzalo Maldonado, gerente general de Petroecuador, para solicitarle documentos del concurso que podrían tener vacíos o modificaciones ilegales. La gerencia de Maldonado advirtió las alarmas.

Se presume que podrían existir documentos alterados que constituyen una ilegalidad porque el reaseguro que se contempló en la oferta de las dos empresas privadas cerró sus operaciones en Inglaterra.

EXPRESO consultó, el 7 y el 15 de abril, por estas sospechas a la empresa petrolera estatal. La única respuesta al respecto llegó mediante un boletín sobre diversos temas. La petrolera detalló que “dadas las incongruencias documentales encontradas tanto en la etapa precontractual del proceso de emergencia, como en la documentación adjunta a las pólizas emitidas, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado”.

Hispana de Seguros niega la posibilidad de ilegalidades. Su abogado, Juan Carlos Arosemena, aseguró que “no existe un solo documento alterado”. Todos los documentos del reaseguro -que tiene la posibilidad de alteración- “vinieron de Londres como soporte y colocación de reaseguro fueron otorgados en legal y debida forma. Notariados y apostillados”, dijo.

Para Arosemena, el Sercop ha sido “deliberadamente desinformado por la actual administración de Petroecuador, quienes sufren de un síndrome de estocolmo con la aseguradora ‘estatal’ (haciendo mención a Seguros Sucre)”.

También afirmó que AFL, la reaseguradora, estaba operativo cuando fue seleccionado.

Petroecuador no es el único caso, aunque sí el más grande. Su seguro multirriesgo supera los 53 millones de dólares.

En la lista de alertas, solo de este año, también están Banecuador y Electro Generadora del Austro.

Electricidad

La novedad causó una paralización total. El 14 de abril, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) envió una comunicación a Electro Generadora del Austro S.A. para advertir una serie de irregularidades “graves” en el contrato de seguros que planeaba adjudicar en los próximos días.

El presupuesto de la entidad pública superaba los dos millones de dólares e incluía la protección desde 2021 hasta 2023.

Los incumplimientos internos de la unidad de negocio y los documentos pendientes provocaron que el Sercop solicite la “cancelación y/o declaratoria de desierto del procedimiento de contratación en mención, de acuerdo con la etapa que se encuentra cursando actualmente el procedimiento”.

La recomendación del Sercop es obligatoria y debe motivar acciones internas en la unidad localizada en la provincia del Azuay.

EXPRESO consultó con Antonio Borrero Vega, representante de Electro Generadora del Austro, sobre las novedades encontradas en el proceso de contratación de la empresa. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Banca pública

Es un seguro que no termina de concretarse por la serie de alertas que saltan a su alrededor. El banco público Banecuador busca, desde el año pasado, adjudicar su seguro total para sus bienes, pero hay acciones legales que limitan el proceso. Ayer, 16 de abril de 2021, la justicia decidió mantener las medidas cautelares que frenan la firma final.

Seguros La Unión ha seguido de cerca la contratación y fue el impulsor de las medidas cautelares que estarán vigentes, al menos, por una semana más. En enero, cuando se tramitaba un concurso que no prosperó, la empresa privada denunció que se iba a entregar la póliza a una aseguradora (Latina Seguros) que no cumplía con todos los requisitos.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) acogió el reclamo y el concurso no concluyó.

Ahora, con un nuevo proceso en marcha, también hay alertas advertidas por La Unión. La firma del contrato está pendiente por las medidas cautelares que no permiten la ejecución del acuerdo que supera los 450.000 dólares.

EXPRESO consultó con las autoridades de Banecuador por las limitaciones que enfrenta el concurso final y las alternativas que quedan. Desde ahí se explicó que “al momento este tema atraviesa por un proceso judicial debido a una Acción de Protección presentada por la empresa Seguros La Unión. Debido a esta circunstancia y con la intención de no entorpecer el debido proceso, nos es imposible emitir un pronunciamiento público”.