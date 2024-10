El expresidente Rafael Correa no pisa EE. UU. desde febrero de 2018

Aunque ya no era presidente usó una visa diplomática para permanecer tres días en ese país

Rafael Correa visitó por última vez los Estados Unidos en febrero de 2018. Se quedó del martes 20 al jueves 23 de febrero de 2018. Según los documentos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, a los que EXPRESO tuvo acceso, el expresidente ingresó a su territorio por el aeropuerto de Denver, en Colorado, y presentó una visa A1, que es un tipo de documento de viaje especial y exclusivo para funcionarios gubernamentales y diplomáticos que ingresan a los EE.UU. para realizar asuntos gubernamentales oficiales.

En ese entonces, Correa ya no era presidente de la República, pero conservaba el documento. Tampoco estaba procesado y mucho menos sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016, por el que hoy tiene una condena de ocho años de cárcel, por el delito de cohecho.

En enero de 2018, Correa había retornado a Ecuador para hacer campaña por el No en la consulta popular impulsada por el entonces presidente Lenín Moreno. También aprovechó para pedir la libertad de su vicepresidente Jorge Glas, que estaba detenido desde noviembre de 2017, por la trama de corrupción del caso Odebrecht. Después retornó a Bélgica y para febrero de ese año, el medio estatal ruso RT promocionaba su programa de entrevistas.

Fue en ese contexto que viajó a EE.UU., por motivos que él, amante de contar su vida en redes sociales, decidió no informar a sus seguidores. De hecho, en esos días republicó la convocatoria de Cinthia Díaz Aveiga para un plantón a favor de su esposo Jorge Glas, habló sobre la economía del Ecuador, sobre Yachay y contra Moreno; pero nada sobre ese viaje.

Estados Unidos tardó seis años en vetar a Correay Glas

Pese a que en ese entonces ya había evidencias de la participación de las dos ex máximas autoridades del Ecuador en el cobro de sobornos, el Departamento de Estados de EE.UU. no invalidó sus visados ni les declaró personas no admisibles para su ingreso al territorio.

Con Correa y Glas tardó seis años en vetarlos. Muy distinta con la rapidez con la que ha actuado con otros altos funcionarios, como Verónica Abad, actual vicepresidenta a la que se le retiró la visa, o Abdalá Bucaram, exmandatario, que también no tiene visa por sus procesos por delincuencia organizada.

Con otros procesados, quienes también fueron juzgados con Glas o con Correa, EE.UU. Por ejemplo, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, no tiene visado desde 2020, cuando fue procesado por el caso Sobornos.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los registros de visado de Fernando Alvarado Espinel, su hermano Vinicio, y la exministra María de los Ángeles Duarte, también fueron eliminados por lo que no pueden ingresar a ese país, aunque en sus casos no se ha hecho público. En cambio, el exsecretario Walter Solís tenía un proceso de regularización en ese país.

Por eso, para Edwin Johnson, exvicecanciller, con 50 años de servicio en la carrera diplomática del Ecuador, el veto de EE.UU. para Correa y Glas ha sido uno de los más demorados y no tiene fines migratorios, pues ellos ni han viajado ni han pedido visas. “Es una declaración política en respaldo a la democracia y al reconocimiento de que los procesos legales, seguidos en Ecuador, son válidos. La decisión de hacer pública esta información para ellos, mientras que para otros no se da a conocer, pues simplemente se les niega la visa, constituye un mensaje contra la corrupción”, dijo el diplomático.

Sanción. Los expresidentes guatemalteco Alejandro Giamattei y el paraguayo Manuel Cartes, de derechas, también fueron vetados por EE.UU.

Carlos Pólit con residencia en los EE.UU.

Carlos Pólit Faggioni es, según sus abogados, residente estadounidense. Incluso varios de sus hijos nacieron en ese país, por lo que su situación migratoria es diferente a la de otros altos funcionarios sentenciados por corrupción. En su caso, las autoridades de esa nación confiscaron sus pasaportes. Tiene uno ecuatoriano, y en 2023, también tramitó el pasaporte italiano. Si bien, el Tribunal de Miami lo sentenció a 10 años de prisión, el excontralor no ha salido de EE.UU. desde 2017 y ha pedido cumplir la totalidad de la condena en ese país. Sus abogados también han adelantado que solicitarán que no sea expulsado del país y han alegado que él se ha integrado a la sociedad al punto de haber realizado trabajos como notario para el gobierno de esa nación. Sobre él, EE.UU. no se ha pronunciado.

