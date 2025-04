Escrutinio en el colegio 24 de Mayo se lleva a cabo con tranquilidad

La sirena sonó a las 17:00 en punto en la Unidad Educativa 24 de Mayo, ubicada en el norte de de Quito. Enseguida, los coordinadores de recinto se movieron entre las aulas para verificar que las instrucciones que dieron minutos antes se cumplieran: mutilar las papeletas que no fueron utilizadas, colocarlas dentro de la bolsa roja dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el efecto y solo después abrir las urnas.

Daniel Noboa tras el cierre de urnas: “Hoy será un gran día” Leer más

Javier de la Torre entró al aula donde se ubicaron las juntas receptoras del voto 3 masculina y femenina y fue claro en sus instrucciones: podían presenciar el escrutinio únicamente los veedores que ya estuvieron dentro antes de que sonara la sirena, pues de les había notificado antes. Allí debía estar un representante de cada partido por cada mesa y podían mirar pero no acercarse ni manipular las papeletas.

Verificó que la urna no se abriera hasta que los miembros de las juntas receptoras del voto terminarán de mutilar las papeletas que no fueron usadas. Cuando empezó el conteo, otra persona se encargó de anular los certificados de votación no utilizados y un procedimiento similar en el padrón, para invalidar los espacios de las firmas no usados.

Según Fernando Calvache, también coordinador de recinto, la jornada se vivió en orden y en paz. Solo a primera hora hubo pequeñas demoras en algunas juntas, porque no llegaban algunos miembros y eso fue un inconveniente que se solventó dentro de poco.

En el 24 de Mayo hay 16 juntas receptoras del voto para hombres y 16 para mujeres, es decir, un aproximado de 5.600 electores. Aunque no todos votaron, Calvache afirma que este 13 de abril todo ha fluido mejor que en la primera vuelta, que se realizó el 9 de febrero pasado. Aunque es pronto para lanzar una cifra, considera que hoy es posible que más gente haya llegado a votar que hace dos meses.

Electores prefirieron ir a sufragar al término de la tarde Leer más

Cómo se realiza el conteo de votos

El escrutinio se lleva a cabo con vigilancia militar, como en otras oportunidades. Los coordinadores de recinto piden a los uniformados estar atentos a todo y no permitir que los veedores se acerquen al material electoral. Cada cierto tiempo, uno de los tres coordinadores delegados por el CNE visitan las aulas y revisan que todo esté bien. También preguntan a los miembros de las juntas y a los delegados de los partidos si tienen alguna duda para responderla en ese momento.

En el recinto también están pendientes del fin del escrutinio dos coordinadores de escáner. Ellos recibirán en una oficina las actas que les llevará un policía para escanearlas y enviarlas al Centro de Mando del CNE, para que desde allí empiecen a reflejarse los resultados de las elecciones presidenciales.

De momento, en las juntas continúan verificando el número de votos a favor de Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC) y de Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), así como los nulos y los blancos).

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO