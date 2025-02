Elecciones Ecuador: Lo que dijo la OEA sobre las licencias de Daniel Noboa

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) alertó sobre la incertidumbre generada en Ecuador respecto a la obligación de que el presidente Daniel Noboa solicite una licencia sin sueldo para participar como candidato en la campaña electoral. Según la OEA, la falta de claridad jurídica en torno a este tema aumentó la tensión y desconfianza en el proceso electoral.

“Una mayoría de actores y agrupaciones políticas con quienes la MOE/OEA se reunió manifestó que el artículo 93 del Código de la Democracia es claro en exigir que el Presidente de la República debe solicitar una licencia sin goce de sueldo para llevar adelante sus actividades de campaña electoral”, señaló el informe. Además, recordó que esta ha sido la práctica habitual en procesos anteriores.

La misión de la OEA sobre los pedidos de licencia de Noboa

El informe recapitula las acciones que el Gobierno tomó en este caso, basándose en el argumento de que el presidente Noboa no está obligado a acogerse a esta normativa debido a un fallo de la Corte Constitucional de 2010, que sentenció que un mandatario elegido en comicios anticipados tras la activación de la muerte cruzada no inicia un nuevo período sino que completa el anterior, por lo que si se candidatiza, no se considera al próximo período como una reelección.

Sin embargo, la MOE/OEA recogió que sectores de la oposición han rechazado esta interpretación, señalando que la obligación de solicitar licencia fue introducida en el Código de la Democracia en 2020, años después del fallo constitucional. El informe cita que la sentencia de la Corte "es irrelevante para estos efectos, pues en ese caso no se trató la cuestión de la licencia".

La MOE/OEA no pasó por alto informar que Noboa buscó diferenciar sus funciones gubernamentales de sus actividades proselitistas notificando cinco veces su “ausencia temporal”. El informe hizo hincapié en que, a menos de una semana de la elección, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los Decretos Ejecutivos 500 y 505, con los que Noboa había formalizado sus ausencias.

Además, detalló que el organismo evitó pronunciarse sobre si hubo una infracción electoral, dejando el tema en manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

¿Cuál es la recomendación de la Misión de Observación Electoral de la OEA?

Ante la incertidumbre generada, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que las instituciones ecuatorianas pertinentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, "se pronuncien de manera oportuna y clara sobre las licencias de autoridades públicas de elección popular".

Inhabilitación de Jan Topic

Otro punto destacado en el informe de la OEA es la exclusión de la candidatura de Jan Topic, empresario y exlegionario, cuya inhabilitación fue determinada por el TCE con base en un "informe reservado" de la administración tributaria.

El informe refleja la preocupación de diversos actores políticos sobre el criterio empleado para impedir su participación, ya que, según argumentan, la legislación no contempla la condición de beneficiario final de una empresa como motivo expreso para la descalificación de un candidato.

La misión de la OEA desplegó 88 observadores de 21 nacionalidades, quienes supervisaron el proceso electoral en 20 de las 24 provincias ecuatorianas, así como en cinco ciudades del extranjero. En total, fueron visitadas 1.035 mesas electorales en 356 recintos de votación.

Las conclusiones de la OEA coinciden con las de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), que en su propio informe preliminar resaltó la transparencia del proceso electoral y descartó cualquier indicio de fraude.

